Для большого урожая: как правильно ухаживать за крыжовником

Для большого урожая: как правильно ухаживать за крыжовником
Фото: imagebroker/Ottfried Schreiter/www.globallookpress.com
Этому кустарнику для роста и плодоношения нужны удобрения, своевременная обрезка, а также защита от болезней и вредителей

Крыжовник – одна из распространенных и популярных у садоводов культур. Он наверняка будет давать богатый урожай не меньше 20 лет, если хозяева знают, как правильно ухаживать за ним, и делают это ежегодно.

Таким кустам нужно уделять много внимания. Их следует вовремя обрезать и подкармливать, а также обрабатывать от болезней и вредителей.

Как правильно ухаживать за крыжовником

Для хорошего развития и стабильного плодоношения этого кустарника нужно постоянно вокруг него перекапывать или рыхлить почву в зависимости от того, мягкая она или твердая. И делать это аккуратно, углубляя лопату не больше чем на 7 см вниз, чтобы не задеть корни.

Важно также уничтожать все сорняки поблизости. Иначе растение может заболеть.

Далеко не последнюю роль играет и подкормка. Удобрения следует вносить дважды за сезон. Сначала после цветения – для лучшего развития и повышения урожая, затем – после сбора ягод, чтобы подготовить к закладке почек на будущий год. Под один куст надо добавлять 10 кг перепревшего навоза или компоста, 80 г суперфосфата, 40 г селитры и 20 г хлористого калия.

Необходима крыжовнику и обрезка. Эту процедуру нужно проводить после опадения листьев или до того, как распустятся почки. В первые годы – для формирования основы кустарника, через три года на четвертый и потом – для избавления от слабых, высохших и криво растущих веток.

Кроме того, это растение нуждается в защите от тли, личинок огневки и пилильщиков. Ее следует делать весной. Чтобы защитить кусты, понадобится настой из 1 кг древесной золы и 3 л воды.

От мучнистой росы спасут 5 г пищевой соды, разведенные в 1 л воды или 3 г железного купороса, добавленные в 1 л воды. Опрыскивать надо, как только на листьях и ветках появились серые пятна.

Ранее стало известно, как обрезать крыжовник осенью. Можно обойтись и без этой процедуры, но ее проведение поможет вырастить крупные ягоды.

Также сообщалось, чем подкормить крыжовник перед зимой. Если добавить в почву эффективное удобрение, сделанное в домашних условиях, его кусты легко перенесут морозы.

Полина ДОРОЖКИНА

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