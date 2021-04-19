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Синоптики рассказали о погоде на майские праздники. По их прогнозу, в России ожидаются климатические качели.
На 1 мая будет прохладно, установится "не шашлычная" погода. В ночь столбики термометров не поднимутся выше +1...+6°С, днем покажут +10...+15°С.
К утру 2-го температура составит +3...+8°С. Днем слегка потеплеет, до +12...+17°С. В оба первых майских выходных местами пройдут дожди, рассказал РИА "Новости" один из сотрудников "Фобоса" Евгений Тишковец.
С 4 мая погода начнет улучшаться. И к Дню Победы воздух прогреется до +5...+10°С ночью и +15...+20°С днем, передает RT.
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