Похолодание и дождь сменятся теплом выше нормы

Синоптики рассказали о погоде на майские праздники. По их прогнозу, в России ожидаются климатические качели.

На 1 мая будет прохладно, установится "не шашлычная" погода. В ночь столбики термометров не поднимутся выше +1...+6°С, днем покажут +10...+15°С.

К утру 2-го температура составит +3...+8°С. Днем слегка потеплеет, до +12...+17°С. В оба первых майских выходных местами пройдут дожди, рассказал РИА "Новости" один из сотрудников "Фобоса" Евгений Тишковец.

С 4 мая погода начнет улучшаться. И к Дню Победы воздух прогреется до +5...+10°С ночью и +15...+20°С днем, передает RT.