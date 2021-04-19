Климатические качели: синоптики дали прогноз на майские праздники

Похолодание и дождь сменятся теплом выше нормы

Синоптики рассказали о погоде на майские праздники. По их прогнозу, в России ожидаются климатические качели. 

На 1 мая будет прохладно, установится "не шашлычная" погода.  В ночь столбики термометров не поднимутся выше +1...+6°С, днем покажут +10...+15°С. 

К утру 2-го температура составит +3...+8°С. Днем слегка потеплеет, до +12...+17°С. В оба первых майских выходных местами пройдут дожди, рассказал РИА "Новости" один из сотрудников "Фобоса" Евгений Тишковец.

С 4 мая погода начнет улучшаться. И к Дню Победы воздух прогреется до +5...+10°С ночью и +15...+20°С  днем, передает RT.

Полина ДОРОЖКИНА

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