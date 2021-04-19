Живительную влагу будут подавать только в определенные часы

На двух курортах Крыма возникнет дефицит воды в сезон отпусков. Об этом предупредили местные власти.

Проблемы с живительной влагой селят не только жителям, но и гостям Ялты и Алушты. В этих городах ее будут подавать по графику, рассказали в администрациях районов.

Сложнее всего наблюдается ситуация в Алуште. Населению она поступает не дольше пяти часов, два раза в сутки: с 06:00 до 08:00 утром и с 19:00 до 22:00 вечером, уточнила на брифинге вице-премьер Крыма Светлана Маслова.

По ее словам, в главном водохранилище города – Изобильненском – имеется лишь 18%, или 2,3 млн кубометров, необходимого объема воды. За семь дней оно пополнилось только 250 тыс. кубометров.



В водохранилище столицы Крыма – Симферополя – осталось 7% от полезного объема, в Партизанском – 12%. Самое заполненное хранилище – Аянское, там есть 86% воды.

За неделю в эти три водохранилища поступило 2 млн кубометров воды. Годных для использования 10 млн кубометров даже при теперешнем минимальном потреблении хватит не дольше чем на восемь месяцев, отметила Маслова.

Израсходовано на сегодняшний день уже 300 тыс. кубометров. В одном Симферополе ежесуточно используется около 120 тыс. кубометров воды, большая часть которой поступает из артезианских источников.

Полный объем водохранилища крымской столицы – 36 млн кубометров. Партизанское рассчитано на 34 млн, в Аянское поместится 4 миллиона. Симферополь снабжается водой из этих трех хранилищ, передает РИА "Новости".

В Ялте ситуация не намного лучше. На сегодня там имеется 13,5 млн кубометров воды. При этом в курортный сезон необходимо 20 млн кубометров.

Жителей города полностью обеспечивают горные источники. Из водохранилищ в сутки откачивают 2 с небольшим тысячи кубометров. Из Хаста-Баш поступает 40 тыс., из Массандровского водопада – 11 тыс., из Уч-Коша – 9,6 тысячи.

Поступления от таяния снега в горах снизились. За неделю оттуда поступило 1,9 млн кубометров. Загорское водохранилище наполнилось лишь на 35%, Счастливенское – на 62%, привела данные вице-премьер, пишут "Новости Крыма".

На днях Владимир Жириновский предложил радикальный способ заставить Киев дать воду в Крым. Известный политик снова провозгласил свою идею перенаправить течение Славутича в Дон и Десну.

