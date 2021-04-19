В "Единой России" выступят с идеей полной оплаты больничных для родителей дошкольников

В "Единой России" выступят с идеей полной оплаты больничных для родителей дошкольников
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Партия намерена поддержать инициативу и обратиться к президенту

Секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак выступил в поддержку инициативы, направленной на выплату для родителей с детьми до семи лет. В рамках идеи предлагается выплачивать пособия по временной нетрудоспособности в полном размере, независимо от трудового стажа. 

Таким образом, отметил Турчак на встрече с главой "Совета матерей России" Татьяной Буцкой, партия считает необходимым "устранить несправедливость". По словам секретаря Генсовета "Единой России", зачастую родители обращаются к своим пожилым родственникам с просьбой посидеть с детьми, так как не имеют возможности уйти на больничный.

Турчак также заявил, что партия обратится с соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину.

Сама же Буцкая заявила, что в совет регулярно поступают обращения по этому поводу – чаще всего просьбы идут от молодых родителей, которые либо еще учатся, либо только начинают работать. Глава организации также поблагодарила руководство партии за инициативы, направленные на оказание поддержки семьям с детьми.

В настоящее время партия занимается вопросами закрепления статуса многодетных семей на законодательном уровне для выделения льгот. Планируется, что статус получит подтверждение благодаря удостоверению, которое будет действовать во всех российских субъектах.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

В Британии придумали новый способ борьбы с "враждебными" Россией и Китаем

Премьер-министр намерен воспользоваться речью королевы, чтобы объявить о своем решении

МВД Чехии обвинило Россию в заговоре против бизнесмена из Болгарии

В органах заявили, что имеют достаточно оснований для доказательств "причастности" Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей