В "Единой России" выступят с идеей полной оплаты больничных для родителей дошкольников

Партия намерена поддержать инициативу и обратиться к президенту

Секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак выступил в поддержку инициативы, направленной на выплату для родителей с детьми до семи лет. В рамках идеи предлагается выплачивать пособия по временной нетрудоспособности в полном размере, независимо от трудового стажа.

Таким образом, отметил Турчак на встрече с главой "Совета матерей России" Татьяной Буцкой, партия считает необходимым "устранить несправедливость". По словам секретаря Генсовета "Единой России", зачастую родители обращаются к своим пожилым родственникам с просьбой посидеть с детьми, так как не имеют возможности уйти на больничный.

Турчак также заявил, что партия обратится с соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину.

Сама же Буцкая заявила, что в совет регулярно поступают обращения по этому поводу – чаще всего просьбы идут от молодых родителей, которые либо еще учатся, либо только начинают работать. Глава организации также поблагодарила руководство партии за инициативы, направленные на оказание поддержки семьям с детьми.

В настоящее время партия занимается вопросами закрепления статуса многодетных семей на законодательном уровне для выделения льгот. Планируется, что статус получит подтверждение благодаря удостоверению, которое будет действовать во всех российских субъектах.