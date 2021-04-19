Магазины развивают программы лояльности для привлечения клиентов

Магазины развивают программы лояльности для привлечения клиентов
Фото: Мобильный репортер/АГН Москва
Система привилегий торговой сети помогает совпасть представлениям о любимом магазине и постоянном покупателе

Привлекательная бонусная система – залог конкурентоспособности ритейла. Это доказывают статистические данные. Покупатели, которым нравится программа лояльности, готовы возвращаться в магазин раз за разом, а средний чек преданных клиентов заметно выше, чем у "новичков" без бонусной карты.

По оценке исследователей "Ритейл-Барометр PwC", 77% клиентов остаются верны бренду, если удовлетворены действующей программой лояльности. Более того, 60% покупателей готовы увеличить свои траты, если им нравится предложенный бонус. Торговым компаниям очень важно поддерживать к себе интерес постоянного клиента, поскольку именно на них приходится 65% оборота бизнеса.  

Аналогичные выводы содержатся в маркетинговых исследованиях торговой сети Fix Price. Там отмечается, в 2020 г. к программе лояльности компании присоединились 4 миллиона человек. В результате 36% от общего объема розничных продаж федеральной сети совершили держатели бонусных карт. При этом их средний чек был в 1,7 раза выше, чем у покупателей, не пользующихся привилегиями.

Бонусные программы: какие лучше

Сегодня можно встретить совершенно разные программы привилегий для постоянных покупателей: скидки, бонусы, купоны, подарки. Выделить что-то лучшее невозможно. Все зависит от круга клиентов и конкретного момента времени.

Так, британская сеть супермаркетов Waitrose предлагает членам клуба лояльности бесплатные горячие напитки при совершении покупки. Marks & Spencer проводит среди участников программы лояльности еженедельные розыгрыши – счастливчик забирает товары бесплатно.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

В Fix Price еще восемь лет назад стали разыгрывать призы. Сотни автомобилей, полученных постоянными покупателями, сыграли не последнюю роль в привлечении в программу лояльности миллионов новых участников.

Для усиления внимания клиентов используются и игровые формы, когда бонусы можно получить не только за покупку, но и, например, за прохождение квеста. Ретейлеры также формируют кобрендинговые программы с банками, ресторанами, химчистками, АЗС, расширяя базу партнеров, где можно потратить баллы.

В чем выгода для продавцов и потребителей

В обмен на участие в программе лояльности клиент обычно оставляет некую информацию о себе или соглашается на получение рекламной рассылки. Это помогает торговым сетям развиваться.

"Для покупателей, карточка сети – это возможность сэкономить, для торговой сети – самый простой способ познакомиться со своими постоянными, или, как говорят маркетологи, лояльными покупателями",

 – говорит директор маркетингового агентства "Июль" Константин Гонтмахер. Анализируя анкеты и чеки, ритейл может понять, какие группы населения он привлекает, какие товары пользуются наибольшим спросом. Эти сведения нужны для внесения изменений в ассортимент, цены, для выбора товаров для распродаж и промоакций и даже для открытия новых магазинов и онлайн-площадок.

Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

В итоге ритейл привлекает и сохраняет клиентов, а клиенты, в свою очередь, остаются более довольны – ведь предложения по программам лояльности все больше опираются на их предпочтения.

Персональное предложение: как угадать

Сейчас торговые сети пытаются увеличивать долю персональных предложений по сравнению с масс-промо. Это дает больше выгод и ритейлу, и покупателям, но при этом требует очень серьезной работы.

"Требуется мощный математический аппарат, который будет анализировать покупки миллионов клиентов и предлагать правильные товарные предложения, исходя из предпочтений покупателей, с одной стороны, и интересов ретейлера продвинуть какую-то категорию, бренд, марку, с другой",

– поясняет генеральный директор Manzana Group Олег Паленов. Это сложно, но дает возможность более точного совпадения интересов продавца и каждого конкретного покупателя.

Такие программы лояльности стали особенно важны в период пандемии, когда из-за введенных ограничений люди стали чаще делать покупки не в любимом магазине, а просто в ближайшей торговой точке. Эксперты полагают, что 18% покупателей к прежним привычкам уже не вернутся, пишет "Лента.ру".

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Этому способствовало и повышенное внимание к e-commerce. В прошлом году наблюдалось активное развитие онлайн-торговли, и традиционные ритейлы стали разрабатывать новые программы лояльности для пользователей мобильных приложений.

Новые условия открыли буквально безграничные возможности для развития бонусных программ. К примеру, клиенты Fix Price теперь могут не только оплачивать накопленными баллами следующие покупки, но и выбирать в приложении "любимые категории", которые позволяют быстрее копить баллы. Таким образом, программы лояльности стали базой для развития новых сервисов и повышения удовлетворенности потребителей.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Осталось без ответа: в МИД напомнили США о сентябрьском предложении Путина

Еще в прошлом году президент призывал договориться не нападать друг на друга

На защиту "Северного потока-2" вышли немецкие рыбаки

В Берлине нашли способ отогнать назойливые польские суда и неизвестные подлодки от стройки газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей