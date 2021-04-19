Парацетамол оказался опасен для жизни

Лекарство следует принимать внимательно

Британские ученые предпреждают, что бездумный прием популярного обезболивающего может быть вреден для здоровья. Благодаря последним исследованиям они смогли выяснить, к каким негативным последствиям для организма может привести парацетамол. 

Обычно это средство повсеместно используют для облегчения болей и понижения температуры. Препарат включен в перечень важнейших лекарств по версии ВОЗ. Обычная доза составляет одну или две таблетки по 500 мг за раз, а вот превышение может пагубно сказаться на самочувствии.

Как пишет Daily Express, превышение рекомендуемой дозы может быть опасно для жизни. После этого довольно часто появляются тошнота и рвота в течение нескольких часов после приема препарата. 

Среди других побочных эффектов встречаются повреждение печени, желтуха, сонливость и боли в боку, указывает "МИР24". В случае появления подобных реакций врачи крайне рекомендуют обращаться за медицинской помощью к специалистам. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Grumbler
Пожаловаться Ответить
Г0воноутро с г0вностатьями. Нам не о чем было написать и мы решили заняться кликбейтом. Вместо парацетамола можно вставить любое лекарство, <цензура> превышение дозы всегда негативно и лекарств без побочных эффектов не бывает. Толпаепы.
1
новости партнеров

Дерипаска обвинил Росстат в "манипулировании статистикой" уровня бедности в РФ

Бизнесмен заявил, что победы над низким уровнем жизни происходят лишь на бумаге

В Кремле раскрыли новые подробности разговора Путина и Байдена

Во время беседы президенты России и США обсуждали новость последних дней

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей