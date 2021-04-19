Лекарство следует принимать внимательно

Британские ученые предпреждают, что бездумный прием популярного обезболивающего может быть вреден для здоровья. Благодаря последним исследованиям они смогли выяснить, к каким негативным последствиям для организма может привести парацетамол.

Обычно это средство повсеместно используют для облегчения болей и понижения температуры. Препарат включен в перечень важнейших лекарств по версии ВОЗ. Обычная доза составляет одну или две таблетки по 500 мг за раз, а вот превышение может пагубно сказаться на самочувствии.

Как пишет Daily Express, превышение рекомендуемой дозы может быть опасно для жизни. После этого довольно часто появляются тошнота и рвота в течение нескольких часов после приема препарата.

Среди других побочных эффектов встречаются повреждение печени, желтуха, сонливость и боли в боку, указывает "МИР24". В случае появления подобных реакций врачи крайне рекомендуют обращаться за медицинской помощью к специалистам.