Лунный календарь предостережет от неудачных последствий похода в салон

Иногда походы в парикмахерскую могут окончиться полным разочарованием. Либо отстригут больше, чем хотелось бы, либо краска ляжет пятнами. Любые махинации в волосами могут неожиданно обернуться не предвиденными последствиями. Однако большую часть проблем можно избежать, если прислушиваться к советам звезд.

Когда не следует стричь волосы в мае

5, 6, 11, 31 мая лучше ничего не делать со своей шевелюрой. Последствия будут не из приятных: перхоть, выпадение и ломкость. Также стрижки в эти даты могут негативно сказаться на состоянии здоровья. Многие могут столкнуться с повышенной утомляемостью и агрессией.

Когда не рекомендуется ходить в салон в мае

Если вы любите рисковать, тогда можно записаться к парикмахеру 16, 17, 23 мая. Это не самые благоприятные дни для экспериментов с имиджем, потому что волосы будут непослушными и ломкими. Также есть шанс навлечь на себя неудачи в личной жизни, поэтому звезды рекомендуют выбрать другую дату для похода в салон.

Когда можно стричься в мае

1, 3, 4, 7-10, 27-30 мая считаются нейтральными днями. Эти дни подходят для необычных и смелых экспериментов, которые окажутся удачными. Но, например, 3 и 4 мая есть небольшой риск того, что вам стрижка понравится, а вот окружающие вряд ли оценят перемены. Но, если верить звездам, обновленные локоны будут ознаменовать перемены к лучшему и станут причиной новых ярких событий в вашей жизни.

Подходящие даты для стрижки в мае

Перемены во внешнем виде обязательно порадуют вас 12-15, 19-21, 26 мая. Это почти идеальное время для похода в салон. Шевелюра станет более здоровой и объемной, начнет расти быстрее. Но будьте осторожнее 15 мая. Записывайтесь только к проверенным мастерам, чтобы избежать разочарования.

Самые благоприятные дни для стрижки в мае

Можете смело планировать поход в салон 2, 18, 22, 24, 25 мая. Даже если у вас проблемные волосы, в конце процедуры вы останетесь довольны результатом. Исчезнет тусклость, появятся объем и блеск. Также перемены в имидже окажут благоприятное влияние на отношения с окружающими.

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