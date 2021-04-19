В ведомстве указали на повышение риска заражения коронавирусом

В Министерстве внутренних дел призвали граждан России отказаться от участия в несогласованных акциях протеста, информация о которых появилась в социальных сетях.

В ведомстве указали на возможность провокаций со стороны "деструктивно настроенных лиц" и повышение риска заражения коронавирусной инфекцией. В министерстве также отметили, что нарушителей правопорядка будут задерживать и привлекать к ответственности в соответствии с российским законодательством.

Россиян призвали не подвергать опасности свое здоровье и безопасность, а также предостеречь от участия в несогласованных акциях родных и близких, в особенности – несовершеннолетних.

В МВД РФ подчеркнули, что не допустят дестабилизации общественного порядка и предпримут необходимые меры для его поддержания.