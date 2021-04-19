Курс рубля
- Евро поднялся до 92 рублей после объявления о новых санкциях против России
- Экономист предупредил о риске девальвации рубля
- Доллар может подскочить до 100 рублей из-за конфликта на Украине – эксперт
В Министерстве внутренних дел призвали граждан России отказаться от участия в несогласованных акциях протеста, информация о которых появилась в социальных сетях.
В ведомстве указали на возможность провокаций со стороны "деструктивно настроенных лиц" и повышение риска заражения коронавирусной инфекцией. В министерстве также отметили, что нарушителей правопорядка будут задерживать и привлекать к ответственности в соответствии с российским законодательством.
Россиян призвали не подвергать опасности свое здоровье и безопасность, а также предостеречь от участия в несогласованных акциях родных и близких, в особенности – несовершеннолетних.
В МВД РФ подчеркнули, что не допустят дестабилизации общественного порядка и предпримут необходимые меры для его поддержания.
Бизнесмен заявил, что победы над низким уровнем жизни происходят лишь на бумаге
Во время беседы президенты России и США обсуждали новость последних дней