МВД призвало россиян водержаться от похода на несогласованные акции

МВД призвало россиян водержаться от похода на несогласованные акции
Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В ведомстве указали на повышение риска заражения коронавирусом

В Министерстве внутренних дел призвали граждан России отказаться от участия в несогласованных акциях протеста, информация о которых появилась в социальных сетях. 

В ведомстве указали на возможность провокаций со стороны "деструктивно настроенных лиц" и повышение риска заражения коронавирусной инфекцией. В министерстве также отметили, что нарушителей правопорядка будут задерживать и привлекать к ответственности в соответствии с российским законодательством. 

Россиян призвали не подвергать опасности свое здоровье и безопасность, а также предостеречь от участия в несогласованных акциях родных и близких, в особенности – несовершеннолетних. 

В МВД РФ подчеркнули, что не допустят дестабилизации общественного порядка и предпримут необходимые меры для его поддержания. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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