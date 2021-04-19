Амбициозные планы будут осуществлены в течение четырех лет

Руководство Москвы приняло решение построить в столице еще девять мостов. Осуществление данного проекта будет выполнено до конца 2024 года. Так, в Белокаменной появятся мосты через главную водную артерию города Москву-реку. Также сооружения будут возведены через Сходню, Яузу, Битцу и затон Новинки.



Как сообщил замглавы столицы по строительным вопросам Андрей Бочкарев, мост через Сходню будет возведен уже в текущем году. При этом 135-метровый мост через Битцу появится к концу 2023, а через Яузу и Новинку мосты построят во втором и третьем кварталах 2023 года. 335-метровый мост через Москву-реку появятся в 2024-м году.

При этом за последнее десятилетие столичные власти соорудили и отремонтировали 16 автомостов. За счет этих действий было разгружено движение по Рублевскому, Ленинградскому и другим важным шоссе столицы.

Всего деятельность столичных властей в транспортной сфере повысила качество жизни порядка 2,5 миллионов москвичей.

Кроме того, в течение трех ближайших лет в столице построят несколько сотен километров дорог и свыше пяти десятков переходов для пешеходов.