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Руководство Москвы приняло решение
построить в столице еще девять мостов. Осуществление данного проекта будет
выполнено до конца 2024 года. Так, в Белокаменной появятся мосты через главную водную артерию города Москву-реку. Также сооружения будут возведены через Сходню, Яузу, Битцу и затон Новинки.
Как сообщил замглавы столицы по строительным вопросам Андрей Бочкарев, мост через Сходню будет возведен уже в текущем году. При этом 135-метровый мост через Битцу появится к концу 2023, а через Яузу и Новинку мосты построят во втором и третьем кварталах 2023 года. 335-метровый мост через Москву-реку появятся в 2024-м году.
При этом за последнее десятилетие столичные власти соорудили и отремонтировали 16 автомостов. За счет этих действий было разгружено движение по Рублевскому, Ленинградскому и другим важным шоссе столицы.
Всего деятельность столичных властей в транспортной сфере повысила качество жизни порядка 2,5 миллионов москвичей.
Кроме того, в течение трех ближайших лет в столице построят несколько сотен километров дорог и свыше пяти десятков переходов для пешеходов.
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