Без поддержки неравнодушных ребенку не справиться

Участие жителей России в судьбах детей не раз спасало их от страшной участи. Сегодня в помощи нуждается маленький Кирилл Петров. У пятимесячного малыша есть старший братик – 4-летний Егор. Все бремя забот о семействе легло на плечи папы Дмитрия.



Малыш родился здоровым, однако на втором месяце жизни врачи озвучили диагноз "синдром вялого ребенка". Специалисты посоветовали пройти генетический анализ.

В первый день текущего года мальчик начал сильно кашлять. Ребенка госпитализировали с диагнозом "пневмония". Малыш провел в больничной палате три недели. За это время стали известны результаты генетического анализа. Выяснилось, что у ребенка спинальная мышечная атрофия, передает "Новая газета".

Спасти жизнь маленького Кирилла и подарить ему полноценное будущее может дорогостоящий препарат Золгенсма. Средство стоит 2,1 миллиона долларов. Один укол этого препарата способен побороть заболевание мальчика.

За три месяца благотворительным фондом было собрано больше 18 миллионов рублей. Любая сумма, отправленная на лекарство, приблизит маленького Кирилла к нормальной жизни. Каждый может помочь.

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