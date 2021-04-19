Тест: проверяем свое знание "Операции "Ы"

Тест: проверяем свое знание "Операции "Ы"
Фото: Russian Look/ www.globallookpress.com
Сможете ли вы ответить правильно на все вопросы по культовой советской комедии?

Кинолента "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" по праву считается одной из самых любимых у россиян. Комедия, снятая Леонидом Гайдаем, уже много лет не теряет своей популярности, а фразы главных героев давно разобрали на цитаты. 

Однако насколько хорошо вы помните сюжет фильма? Все ли вы знаете про Шурика, Лиду и именитую троицу? Предлагаем ответить на 10 вопросов, которые покажут ваше знание культового кинохита, который многие россияне пересматривают и по сей день. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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