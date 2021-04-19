"Похожа на дорожный знак": наряд жены Макрона за 230 тысяч рублей подняли на смех

"Похожа на дорожный знак": наряд жены Макрона за 230 тысяч рублей подняли на смех
Фото: Aurelien Morissard via www.imago/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Француженке намекнули на дурной вкус

Состоявшаяся несколько дней назад встреча французского лидера Эммануэля Макрона с президентом Незалежной Владимиром Зеленским породила волну обсуждений. Отдельной дискуссии подверглось одеяние супружницы высокопоставленного француза Брижит. Первая леди республики, как и ее "коллега" с Украины, приняли участие в беседе лидеров двух стран.

Встреча состоялась 16 апреля в Париже. Первые лица двух держав в сопровождении своих жен провели переговоры в Елисейском дворце. Целью визита главнокомандующего незалежных было обсуждение эскалации конфликта в Донбассе.

Для участия в важных переговорах 68-летняя Брижит Макрон решила нарядиться в платье известного бренда Louis Vuitton. Первая леди выбрала модель из новой коллекции текущего года. Основной акцент в модном наряде сделан на ярком принте, которые занимает практически всю верхнюю часть одеяния спереди от линии талии до ворота. Принт представляет собой монограмму люксового бренда оранжевого и белого цветов.

В статье издания Daily Mail указано, что оригинальное одеяние было сшито по эксклюзивному заказу жены Макрона. Похожее платье на сайте модного дома стоит 2170 фунтов стерлингов, в переводе на российские рубли порядка 230 тысяч рублей.

Однако читателям издания эксклюзивный наряд показался аляповатыми.

"Отвратительное платье", "Брижит похожа на дорожный знак", "Смехотворный наряд", – не стесняются в выражениях пользователи Сети.

Некоторые также отметили, что несмотря на высокую цену и престижную фирму, наряд явно получился неудачным и точно не подходит для первой леди государства.

К слову, недавно стало известно, что после встречи с Зеленским Макрон поговорит с нашим президентом Владимиром Путиным. Беседа намечена на "самое ближайшее время".

Ольга ФЕДОРОВА

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