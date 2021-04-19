В Подмосковье запустили новый туристический влог

Жителям области расскажут, как провести выходные с пользой

В Московской области решили создать свой собственный блог, посвященный путешествиям. 

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" в социальной сети "ТикТок" расскажет своим подписчикам об интересных местах. Например, как попасть в Лондон, не покидая регион. Или где найти дворы-колодцы, которые ничем не хуже питерских. 

О том, как провести время с пользой, жители Подмосковья узнают из коротких роликов. Это огромный плюс, ведь больше не придется листать длинные статьи и смотреть длинные видео. Также это позволит заранее иметь представление о том, куда пользователи отправятся в следующий раз. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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