Смерть герцога Эдинбургского может стать поворотной вехой в истории королевской семьи

Накануне весь мир следил за похоронами принца Филиппа. Муж королевы Елизаветы скончался в возрасте 99 лет, не дожив 2 месяца до своего юбилея. Все внимание прессы было приковано к главе Букингемского дворца, которая могла сдержать слез и почти всю церемонию сидела с опущенной головой. После этого королевские историки предложили, что в скором времени Елизавета II может сложить свои полномочия.

Смерть Филиппа не зря называют "концом эпохи", поскольку уход герцога Эдинбургского может стать началом глобальных перемен в королевской семье, пишет Evening Standard.

По словам экспертов, королева всегда мужественно переносила все испытания, которые ей выпадали, поскольку у Елизаветы II действительно сильное чувство долга и протокола.

Сара Ричардсон предположила, что в скором времени глава королевской семьи постепенно начнет отходить от своих обязанностей.

"Она будет отступать все больше и больше, ей уже за 90, и видя ее там только одну, после того как ее более 70 с лишним лет сопровождал Филипп, я думаю, что это поворотный момент",

– подытожила Ричардсон.

Ранее СМИ раскрыли содержание записки, которую королева оставила на гробу принца Филиппа. Елизавета II подписала трогательное послание своему супругу своим детским прозвищем. Герцог Эдинбургский был последним, кто называл главу Букингемского дворца этим именем.