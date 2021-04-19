Британцы рассказали об умении российского президента вывести иностранных коллег из равновесия

Личность Владимира Путина всегда вызывает у иностранных журналистов неподдельный интерес. Даже когда Джордж Буш-младший в 2001 году заявил, что почувствовал душу российского президента, это вызвало у корреспондентов лишь легкую усмешку. Мол, Буш поспешил с выводами, поскольку российский президент слишком хладнокровен, чтобы так быстро открыться и выставить свои чувства напоказ.

Британское издание Times подчеркнуло, насколько лидер РФ умело владаеет политическими технологиями. От этого западные партнеры Москвы, порой, хватаются за голову и приходят в отчаяние, понимая, насколько Запад отстает от российского "искусства морочить голову".

Достаточно вспомнить две истории, которые наглядно демонстрируют умение Владимира Путина вывести иностранных лидеров из состояния равновесия. Например, однажды глава России спустил на Ангелу Меркель своего лабрадора. При этом президент знал, что немецкий канцлер с юности очень боится собак.

Удалось Владимиру Владимировичу обхитрить и французского экс-президента. После встречи, которая состоялась в 2007 году, Николя Саркози вышел слегка покачиваясь. На тот момент действующий лидер Франции был явно подшофе. В СМИ тут же поползли слухи, что Путин обманом напоил Саркози, который не употребляет алкоголь, водкой.

С авторами публикации согласны и читатели, которые подчеркнули, что Путин – умный человек, обладающий глубокими историческими познаниями, которых так не хватает западным лидерам.

Ранее Дмитрий Песков посетовал на то, что Владимира Владимировича безуспешно отговаривают от опасных хобби.