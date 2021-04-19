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Синоптики предупреждают, что в
ближайшие два дня в столице будет буйствовать стихия. Москвичам придется
столкнуться с осадками и мощными ветрами. Непогода продержится с вечера 20-го до
утра 21-го апреля.
Дожди будут идти по всему городу, в некоторых местах на головы россиян обрушатся настоящие ливни. Порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду.
Столбик термометра днем будет находиться на отметке 10-11 градусов, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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