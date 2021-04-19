На Москву обрушатся проливные дожди

Жителям региона советуют быть аккуратнее на дорогах

Синоптики предупреждают, что в ближайшие два дня в столице будет буйствовать стихия. Москвичам придется столкнуться с осадками и мощными ветрами. Непогода продержится с вечера 20-го до утра 21-го апреля.

Дожди будут идти по всему городу, в некоторых местах на головы россиян обрушатся настоящие ливни. Порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду.

Столбик термометра днем будет находиться на отметке 10-11 градусов, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ольга ФЕДОРОВА

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