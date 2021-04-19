Как улучшить почву в теплице: хитрости для плодородия

Как улучшить почву в теплице: хитрости для плодородия
Фото: Shadi Jarar'Ah/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Питательная земля подарит богатый урожай

Многие садоводы активно пользуются возможностями выращивания растений в теплицах. В таких условиях можно добиться богатого урожая привередливых культур, например, болгарского перца. Однако с годами почва в теплицах истощается. Такая земля уже не сможет подарить огороднику богатый урожай. Почву в теплицах обязательно нужно обновлять или прикармливать.

Что делать с почвой в теплице

Во-первых, землю можно просто заменить. Способ трудоемкий и затратный, однако новый чернозем несколько лет будет радовать садоводов отличным урожаем.

Посев сидератов – способ попроще, однако тоже весьма эффективный. Сидераты можно засеять уже в апреле. Для этих целей отлично подойдет люцерна, горчица, вика яровая, овес, люпин и другие зеленые удобрения.

Также почву в теплице можно пролить полезными микроорганизмами. Этот вариант отлично работает вкупе с посевом сидератов.

Гуматы. Такие соли позволят активизировать деятельность почвенных микроорганизмов, что приведет к ускорению роста растений и двукратному увеличению урожайности. Можно сделать так: посадить сидераты, когда они подрастут, пролить их микроорганизмами, а потом спустя неделю полить почву гуматом.

Также землю можно перекопать вместе с навозом или перегноем – классическое средство, которым пользуются многие садоводы. В этих целях также можно использовать перемолотую в кофемолке яичную скорлупу.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как приготовить подкормку для болгарского перца из пшена.

Ольга ФЕДОРОВА

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