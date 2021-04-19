Открылся прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка"

Открылся прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка"
Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В этом году формат мероприятия будет изменен

С 19 апреля любой желающий участвовать в онлайн-шествии "Бессмертного полка" может подать заявку на сайте. Об этом сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

В этом году онлайн-шествие пройдет в измененном формате – потоки распределят по регионам. К таким изменениям решили прибегнуть после опыта 2020 года, когда мероприятие впервые прошло в подобном формате. Организаторы предполагали, что будет подано около 200 тысяч заявок, однако их оказалось порядка 3 миллионов. Из-за этого трансляция продолжалась в течение 20 дней, рассказала Цунаева РИА "Новости". 

Сейчас ее намереваются провести одним днем – 9 мая. Каждый субъект страны получит свой отдельный поток. 

Также онлайн-шествие будут транслировать на телевидении и городских экранах. Согласно графику, оно должно начаться в 15:00 по местному времени.

Подать заявку для участия в акции "Бессмертного полка" можно на сайте.

Напомним, в прошлом году традиционное шествие "Бессмертного полка" было отменено из-за пандемии коронавирусной инфекции. Его перенесли его в онлайн-формат. В 2020 участие в мероприятии приняли около 3 миллионов человек, а за самой трансляцией наблюдали порядка 25 миллионов людей из разных стран.

Роман ИГНАТОВ

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