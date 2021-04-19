Телеведущий не смог пройти мимо остросоциальной темы

Поклонники "Места встречи" обожают злободневные анекдоты Андрея Норкина. Ни один выпуск известной передачи не обходится без подколов телеведущего, которые почти всегда "попадают в яблочко" и вызывают бурную реакцию в Сети. В этот раз журналист решил затронуть тему недавно состоявшегося разговора двух президентов.

В выпуске от 19 апреля обсуждали путаницу, которая возникает в словах Джо Байдена. Эксперты попытались найти объяснение странному поведению американского президента. Мол, то он говорит о возрождении диалога Москвы и Вашингтона, то вводит очередную порцию санкций. Точку в обсуждении поставил Норкин, который изобразил звонок главы Белого дома, который якобы страдает от провалов в памяти, Владимиру Путину.

"Владимир Владимирович, там вам опять этот старый маразматик звонит",

– говорит Дмитрий Песков.

"Дмитрий Сергеевич, я же вас просил, нехорошо так говорить – человек уже в возрасте, пожилой... Да, Джо, слушаю вас, здравствуйте. Что вы хотели обсудить? Карибский кризис? Хорошо, давайте обсудим это. Нет в стране соцлагеря? Ну, это тоже можно сделать. Да, Леониду Ильичу обязательно передам,"

– закончил разговор Путин, не забыв пожелать своему американскому коллеге здоровья.

В зале тут же раздался одобрительный смех и аплодисменты.

Ранее Норкин рассмешил зрителей анекдотом про русского и чукчу.