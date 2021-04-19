Норкин пошутил про звонок "маразматика" Байдена Путину

Норкин пошутил про звонок "маразматика" Байдена Путину
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеведущий не смог пройти мимо остросоциальной темы

Поклонники "Места встречи" обожают злободневные анекдоты Андрея Норкина. Ни один выпуск известной передачи не обходится без подколов телеведущего, которые почти всегда "попадают в яблочко" и вызывают бурную реакцию в Сети. В этот раз журналист решил затронуть тему недавно состоявшегося разговора двух президентов. 

В выпуске от 19 апреля обсуждали путаницу, которая возникает в словах Джо Байдена. Эксперты попытались найти объяснение странному поведению американского президента. Мол, то он говорит о возрождении диалога Москвы и Вашингтона, то вводит очередную порцию санкций. Точку в обсуждении поставил Норкин, который изобразил звонок главы Белого дома, который якобы страдает от провалов в памяти, Владимиру Путину. 

"Владимир Владимирович, там вам опять этот старый маразматик звонит", 

 – говорит Дмитрий Песков. 

"Дмитрий Сергеевич, я же вас просил, нехорошо так говорить – человек уже в возрасте, пожилой... Да, Джо, слушаю вас, здравствуйте. Что вы хотели обсудить? Карибский кризис? Хорошо, давайте обсудим это. Нет в стране соцлагеря? Ну, это тоже можно сделать. Да, Леониду Ильичу обязательно передам,"

– закончил разговор Путин, не забыв пожелать своему американскому коллеге здоровья. 

В зале тут же раздался одобрительный смех и аплодисменты. 

Ранее Норкин рассмешил зрителей анекдотом про русского и чукчу. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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