Какой величины будет головка и зубчики чеснока, зависит от качества листьев

Иногда при выращивании чеснока огородники замечают, что его листья начали желтеть. У этого есть две причины, устранив которые можно добиться хорошего урожая.

Это растение меняет цвет, если посажено в землю, где ему не зватает питательных веществ. Для того, чтобы избежать подобного, нужно знать, как и чем подкормить чеснок.

Пожелтеют листья и в случае заморозков при температуре ниже -5˚C, в тот момент, когда первые ростки только вышли из грунта. Этого не произойдет, если, узнав о приближении стужи, накрыть чеснок.

Однако подобное случается нечасто. А вот об удобрении нужно позаботиться заранее.

Как и чем весной подкормить чеснок



В первый раз удобрение надо добавлять, когда вытянулись две пары листиков. Если не упустить это время, перья вырастут крупные и сочные, благодаря чему головки быстро созреют и хорошо нальются, ведь их величина зависит от качества листьев.

Потребуются азот и магний, отвечающий за образование хлорофила в клетках растения. В 10 л воды следует развести по 20 г каждого удобрения. Грядки с чесноком нужно полить чистой водой, а затем – полученным раствором из расчета от 5 до 8 л на погонный метр, в зависимости от влажности почвы.

На следующий после подкормки день надо прорыхлить землю под чесноком – чтобы влага не испарилась из почвы. Если на улице сухо и тепло, следует провести и мульчирование.

Также важно помнить, как правильно поливать это растение. Влага должна сохраняться на глубине 20 – 30 см в прикорневой зоне. Однако заливать чеснок не стоит, между поливами грунту важно дать немного подсохнуть.

Если следовать всем указанным советам, можно рассчитывать на богатый урожай. Чеснок не будет желтеть и сохнуть, а головки вырастут крупные, с плотными большими зубчиками.

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