Это вредит: когда нельзя удобрять рассаду

Это вредит: когда нельзя удобрять рассаду
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В трех случаях подкормки сеянцам не требуются

Для хорошего роста и развития любому растению, в том числе в начальный период, необходимы питательные вещества, которые есть в различных удобрениях. Но они не всегда полезны, а то и вредны, поэтому каждому огороднику следует знать, когда нельзя их применять. 

Подкормки сеянцам не нужны в трех случаях. Их нужно либо вовсе не добавлять, либо на какое-то время перестать это делать.

Когда нельзя удобрять рассаду

Если семена посеяны в грунт, в котором есть все необходимые макро– и микроэлементы, подкормку нужно отложить на несколько недель и вносить лишь после пикировки, но не сразу, а через полторы – две недели, во время начала активного роста зелени.

Следует удалить из почвы удобрения, особенно азот, если рассада чересчур наращивает листья и выглядит очень мощно. Это значит, она "перекормлена", и это пользы не принесет. Сеянцы могут подхватить массу болезней и подвергнутся нашествию вредных насекомых, а плоды, если и вырастут, то поздно и будут долго созревать, а в итоге их окажется совсем мало.

Полностью прекратить внесение удобрений надо, если рассада выподсла, стала крепкой и пора бы ее высаживать в открытый грунт, а воздух на улице прогрелся недостаточно. В таком случае важно приостановить развитие растений на несколько недель, пока не установится подходящая погода.

Для этого понадобится убрать емкости с сеянцами в прохладное место – туда, где температура +15 ... +18°С, но не ниже. Также следует совсем прекратить добавлять удобрения. Кроме того, поливать нужно редко, мало, только после подсыхания верхнего слоя почвы. И наконец, надо установить над ростками дополнительное освещение – фитолампу или светодиодный, люминесцентный светильник. Свет растениям должен поступать не меньше 10 часов в сутки.

Ранее "Утро.ру" писало об удобрении для рассады болгарского перца. Отличный урожай овоща обеспечит луковая шелуха.

Также стало известно, что положить в лунки при высадке томатов на грядки. Одной подкормки будет достаточно, чтобы получить выросло очень много вкусных помидоров.

Полина ДОРОЖКИНА

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