Гаагский суд отложил вынесение приговора обвиняемым по делу MH17

Гаагский суд отложил вынесение приговора обвиняемым по делу MH17
Фото: Alexander Ermochenko/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Судья сослалась на объемную работу по процессу

Окружной суд Гааги не собирается выносить вердикт в отношении фигурантов дела о крушении малайзийского "Боинга", который разбился в 2014 году в Донбассе, до конца текущего года. У инстанции остается большое количество работы, о чем заявила в беседе со СМИ судья Мария Кнайф, назначенная ответственной за работу с медиа.

Так, в 2021 году Гаагский суд проведет ряд слушаний по "Боингу", которые растянутся до 2022-го. Поэтому в ближайший период вынесения приговоров ждать не стоит. Рассмотрение дела по существу начнется не раньше ближайшего лета.

Предположительно, родные жертв смогут обратиться к суду уже в сентябре 2021 года, о чем Кнайф сообщила в интервью РИА "Новости". Пока что, отметила судья, начало разбирательств назначено на 7 июня 2021 года.

Напомним, процесс по делу MH17 начался в Нидерландах в марте прошлого года. В рамках процесса проходят четверо фигурантов – трое россиян и один украинец. Обвиняемого Олега Пулатова представляет адвокатская группа из двух нидерландских и одного российского правозащитника.

Ранее Агентство федеральных расследований FreeLance Bureau (FLB) опубликовало отчет, в котором утверждается, что малайзийский "Боинг" был сбит украинским самолетом Су-25, переброшенным из Кировограда еще 15 июля. На 17-число планировалось два боевых вылета, однако в тот день в Снежный направили еще и указанный самолет, что не упоминалось ни в одном документе. Имя пилота также нигде не упоминается. Таким образом, отмечает агентство, планированием спецоперации занималось СБУ.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость210287
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<цензура>, трудно из ружья застрелиться в затылок. Но других версий у гаагского суда нет. Значит, будут подгонять затылок под пулю.
Как можно судить, если причина не установлена, вина не доказана, доказательства скрывают (точнее, не могут предоставить)?
У обвиняемых нет мотива, выкладки производителя ракет игнорят, все основывается на фотках из инета. Детский сад. Только жертв жалко.
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