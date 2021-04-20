Медики госпиталя "Вороновское" спасли жизнь более 12,5 тысячам москвичей – Собянин

Возведенная всего за месяц клиника внесла весомый вклад в борьбу с пандемией

Ровно год назад Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское" принял первых пациентов. Госпиталь на 800 коек был построен в кратчайшие сроки – за один месяц. Это было необходимо в условиях критической нагрузки на столичное здравоохранение из-за пандемии коронавируса. Но и когда COVID-19 отступит, "Вороновское" послужит москвичам еще не одно десятилетие, подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин.

Весной 2020 года главной задачей было не допустить коллапса медицинской системы. Перед глазами российских властей был плачевный опыт европейских стран, где заразившиеся коронавирусом люди просто не могли получить медицинскую помощь из-за нехватки врачей и мест в больницах. Поэтому в Москве оперативно перепрофилировали госпитали и открывали новые стационары для борьбы с COVID-19.

Решение о строительстве новой инфекционной больницы было принято 5 марта 2020 года – на тот момент в столице был зарегистрирован только 1 случай коронавируса. Но решение действовать на опережение себя оправдало. Возведенные за месяц корпуса клиники в Вороновском уже 20 апреля 2020 г. были открыты для пациентов, и с тех пор, к сожалению, не пустуют.

"За год работы врачи и медсестры "Вороновского" спасли жизнь и вернули здоровье более 12,5 тысячам москвичей, заболевшим ковидом. Самому пожилому пациенту было 95 лет. Каких сил это стоило, знают только сами медики",

– написал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Стационар построен в ТиНАО, в районе деревни Голохвастово по Калужскому шоссе. С одной стороны, здесь рядом нет крупных жилых комплексов, с другой, удобно добираться. Госпитальный центр представляет собой почти 50 одноэтажных медблоков и 14 секций двух-трехэтажных общежитий для персонала, который работает вахтовым методом.

Стационар рассчитан на пребывание 800 пациентов одновременно. Каждую койку за сутки можно превратить в реанимационную. В диагностическом блоке проводятся КТ-исследования. Здесь же есть своя лаборатория, где за год сделали 3,2 млн анализов, в том числе 187 тыс. ПЦР-тестов.

Есть в клинике и симуляционный центр, где опытные врачи обучают коллег навыкам лечения больных с Covid-19. Тренировки уже прошли более 400 медиков.

Важно, что построенный за столь короткое время медцентр – это не времянка. Когда коронавирус отступит, оснащенный по последнему слову техники Московский центр инфекционных болезней "Вороновское" продолжит лечить пациентов с разными видами инфекций.

Но чтобы клиника скорее сменила узкую ковидную специализацию и подключилась к борьбе с другими заболеваниями, необходимы общие усилия. В первую очередь, ответственное отношение москвичей к мерам профилактики, соблюдению карантинных ограничений, масочного режима и масштабная вакцинация. Без прививок наработать популяционный иммунитет не получится.

У москвичей есть все возможности поставить вакцину в удобное время, в удобном месте. В городе в ежедневном режиме отрыто более 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах.

В Москве и России в целом уровень заболеваемости Covid-19 сейчас держится на стабильном уровне. Но на спад эпидемия не идет. Поэтому расслабляться нельзя, особенно учитывая ситуацию в Европе, Турции и многих других странах.

Ранее сообщалось, что в Москве поставили вакцину от ковида более 1 миллиона человек, из них более 800 тысяч уже получили обе дозы препарата.

