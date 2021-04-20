Лампады привезут в Храм Христа Спасителя представители Фонда Андрея Первозванного

Схождение Благодатного огня – это крайне важное событие для всех православных. Оно происходит накануне Пасхи в Великую субботу. Верующие со всего мира приезжают в Иерусалим – в Храм Воскресения Христова, чтобы своими глазами лицезреть данное чудо. Расскажем, на какое число выпадает схождение в 2021 году.

Схождение Благодатного огня – дата

В этом году Пасха выпадает на воскресенье 2 мая. Следовательно, схождение Благодатного огня в Иерусалиме произойдет 1 мая.

Когда огонь доставят в Москву

По информации РИА "Новости", Благодатный огонь будет доставлен в столицу к вечеру 1 мая. Затем его перевезут в Храм Христа Спасителя, после чего представят народу во время пасхальной службы.

При этом сообщается, что Благодатный огонь не будут раздавать верующим в аэропорту Внуково. Причина кроется в пандемии COVID-19.

Напомним, миссию по принесению Благодатного огня в Россию организует Фонд Андрея Первозванного. На борт самолета лампады доставят представители посольства России в Израиле. Получив огонь, делегация Фонда сразу же вылетит обратно в Москву, чтобы успеть к Патриаршему богослужению.

История появления феномена

Первым свидетелем схождения Благодатного огня был апостол Петр. В соответствии с преданием, он узнал о Воскрешении Иисуса Христа и решил своими глазами увидеть его гробницу. Придя на место, апостол стал свидетелем настоящего чуда – от Гроба Господня исходил неземной свет.

Также о чуде упоминал и игумен Даниил, ставший первым паломником, описавшим Святую Землю на русском языке. Монах сообщил, что увидел "блистание страшное и светлое из Гроба Господня Святого".