Календарь народных праздников на май 2021: приметы и суеверия

Календарь народных праздников на май 2021: приметы и суеверия
Фото: Сергей Ведяшкин /АГН Москва
О традициях, обрядах, поверьях и обычаях во второй месяц весны расскажет "Утро.ру"

В последний весений месяц в народном календаре много праздников. Одни самые более весомые, другие менее значимы. Некоторые берут начало из глубины веков, позабылись, а некоторые все еще отмечаются.

1 мая – Великая суббота, день Кузьмы Огородника

В народе считали эту дату еще и праздником кукушки, ведь эта птица впервые после зимы подавала голос. Крестьяне сеяли морковку и свеклу, зелень и некоторые цветы, рыбачили. Дождевой водой, собранной в этот день, мыли голову – верили, что волосы будут хорошо расти. Наблюдали за погодой, чтобы понять. каким окажется урожай.

2 мая – Пасха, Иван Ветхопещерник

Святого покровителя даты просили избавить от горестей. Женщины в этот день выносили и расстилали на поле ткань и оставляли на ней угощения – для весны, чтобы одарила щедрыми зерновыми.

3 мая – Федоров день, Окликание предков

На Руси было принято ходить на кладбища и звать по именам умерших родных. Вернувшись домой, устраивали пышный обед за столом, устеленным новой белой скатертью.

4 мая – день Прокла

Пожилые крестьяне шли на окраину сел и деревень, там останавливались и читали заговоры от нечисти всякой. Пристально наблюдали за погодой, стараясь узнать, какой она будет летом.

5 мая – день Луки

Наши предки сажали лук. Этот овощ считали хорошим средством от болезней. По луне определяли, когда ударят первые морозы и какой ожидать урожай.

6 мая – Юрьев день, Георгий Победоносец, Егорий вешний

В эту дату молились трем святым. Принято было щедро потчевать и одаривать отрезами ткани и деньгами пастухов. Освящали огороды и поля. Собирали росу, считая целебной, поили ею коров.

7 мая – день Евсея и Елизаветы 

На Руси старались завершить посев овса. Святую просили, чтобы избавила от тоски.

8 мая – Марк Ключник

В народе существовало поверье, будто этот святой отпирал небо, после чего должны пойти необходимые посевам дожди. Сажали гречиху, встречали певчих птиц. 

9 мая – Степанов день, Глафира Горошница

Крестьяне сеяли горох и сажали картошку – на ранний урожай. наблюдали за погодой.

10 мая – день Семена Ранопашца

На Руси посевные работы были в разгаре. Работали в садах, на огородах и полях. Гадали, ясные или пасмурные дни грядут, каким будет урожай.

11 мая – Березосок, Максимов день

Принято было собирать березовый сок, преимущественно – из верхней части ствола. Им поили больных, искупав их в дождевой воде. Также выходили на перекресток с изготовленными ладанками – поймать теплый ветер и с его помощью укрепить здоровье. Готовили отвары из ранее собранных крапивы, подорожника, мать-и-мачехи.

12 мая – день Девяти целителей, мучеников Кизических

Святым молились об исцелении от тяжелых недугов. Знахари читали заговоры с именами мучеников над больными.

13 мая – Яков Теплый, Звездоночный

С этого дня прекращались сватовство, обручение и свадьбы. Такие обряды считали позором.

14 мая -Еремей Запрягальник, Запашник

У земледельцев начиналась важнейшая пора и самые трудные работы. Помолившись утром в церкви, крестьяне выходили в поля и допоздна пахали и сеяли.

15 мая – день Бориса и Глеба Сеятелей

В это время все посевные работы завершали. Также прислушивались к пению соловья: по поверью, если его трели прозвучат раньше кукушкиного голоса, лето ожидается погожее и урожайное.

16 мая – Мавра Молочница, Рассадница, Зеленые щи

В селах и деревнях сеяли рассаду олодой капусты. Также водили коров на луга с сочной травой – чтобы они дали больше молока. А еще варили щи из зелени.

17 мая – День баклушников, Пелагея заступница

Не бездельничали и в этот день. Мужчины из подхлдящей части ствола дерева вырезали чурочку, из нее набивали заготовки (баклуши) и вырезали ложки. К святой Пелагее обращались те, кого несправедливо обидели.

18 мая – Ирина (Арина) Рассадница, Капустница

Старшие в семье женщины рано утром жгли старую траву и сажали на ее место рассаду капусты.

19 мая – день Иова Горошника

На закате в убывающую луну сеяли горох, тыкву, бобовые, огурцы. Последние считали более годными к засолке. Следили за погодой – богат ли будет урожай.

20 мая – Купальница

Утром в реке набирали воды в ведра и ставили прогреваться. Днем ею обливали лошадей – на здоровье и силу, необходимые для работ в поле и перевозки.

21 мая – Иван Богослов, Долгий, Арсеньев день 

В эту дату сеяли пшеницу. Также в любом доме принимали и угощали пирогами странников и нищих. Наблюдали за погодой в ожидании дождя.

22 мая – день Николы Вешнего

Почитали заступника и покровителя – Николая Угодника. Его называли Вешним и Зимним, в зависимости от времени года, и поминали два раза. Также прислушивались к звукам в природе и угадывали, каким будут лето и урожай.

23 мая – Симон Посев, Зилот

В этот день не работали в огородах, садах и на полях – давали земле отдохнуть. Целители собирали травы: считалось. что на Зилота они обладают большей чудодейственной силой.

24 мая – день Мокия (Мокея) Мокрого

По тому, идет дождь или нет, узнавали, погожее или ненастное лето придет. Не позволительно было сеять горох: верили, что его градом побьет.

25 мая – Епифанов день, Рябиновка

Расцветала рябина, и родившиеся в эту дату женщины и девушки, надев сарафаны, шли к этим деревьям и читали заговоры от молний и пожаров. Запрещалось приносить в дом цветы кувшинки – по поверью, из-за них домашний скот погибнет.

26 мая – Лукерья Комарница, Гречишница

Появлялось больше комаров, их не убивали до летнего солнцестояния, смотрели, какие они по величине и решали, много ли ягод будет в лесу.

27 мая – Сидор Бокогрей, Огуречник

Следовало сажать огурцы. Также, если на ивах не было пыли в виде перьев, сеяли лен. И снова наблюдали за природой и погодой.

28 мая – Пахом Теплый, Бокогрей

Крестьяне заканчивали сеять овес и пшеницу. Устанавливалось тепло, можно было погреться на солнышке. На руси верили, что погода в этот день повторится летом.

29 мая – день Федора Житника

Наши предки в эту датыу сеяли рожь и ячмень. Следилиза тем, как цветет рябина, чтобы угадать, какой ожидается урожай.

30 мая – Андрон с дождем, Евдокия Свистунья

Как правило, в этот день шел дождь. Если же было чересчур сухо, крестьяне обращались к святому покровителю, которого называли небесным сторожем, за живительной влагой.

31 мая – Федотов день, Овсяник

Тем, кто родились в эту дату, должны были подольше посидеть или постоять у дуба – набраться как можно больше жизненной силы, энергии. Также на Руси определяли, каким будет урожай овса и погожими ли окажутся предстоящие дни.

Полина ДОРОЖКИНА

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