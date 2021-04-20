Курс рубля
- Евро поднялся до 92 рублей после объявления о новых санкциях против России
- Экономист предупредил о риске девальвации рубля
- Доллар может подскочить до 100 рублей из-за конфликта на Украине – эксперт
В последний весений месяц в народном календаре много праздников. Одни самые более весомые, другие менее значимы. Некоторые берут начало из глубины веков, позабылись, а некоторые все еще отмечаются.
1 мая – Великая суббота, день Кузьмы Огородника
В народе считали эту дату еще и праздником кукушки, ведь эта птица впервые после зимы подавала голос. Крестьяне сеяли морковку и свеклу, зелень и некоторые цветы, рыбачили. Дождевой водой, собранной в этот день, мыли голову – верили, что волосы будут хорошо расти. Наблюдали за погодой, чтобы понять. каким окажется урожай.
2 мая – Пасха, Иван Ветхопещерник
Святого покровителя даты просили избавить от горестей. Женщины в этот день выносили и расстилали на поле ткань и оставляли на ней угощения – для весны, чтобы одарила щедрыми зерновыми.
3 мая – Федоров день, Окликание предков
На Руси было принято ходить на кладбища и звать по именам умерших родных. Вернувшись домой, устраивали пышный обед за столом, устеленным новой белой скатертью.
4 мая – день Прокла
Пожилые крестьяне шли на окраину сел и деревень, там останавливались и читали заговоры от нечисти всякой. Пристально наблюдали за погодой, стараясь узнать, какой она будет летом.
5 мая – день Луки
Наши предки сажали лук. Этот овощ считали хорошим средством от болезней. По луне определяли, когда ударят первые морозы и какой ожидать урожай.
6 мая – Юрьев день, Георгий Победоносец, Егорий вешний
В эту дату молились трем святым. Принято было щедро потчевать и одаривать отрезами ткани и деньгами пастухов. Освящали огороды и поля. Собирали росу, считая целебной, поили ею коров.
7 мая – день Евсея и Елизаветы
На Руси старались завершить посев овса. Святую просили, чтобы избавила от тоски.
8 мая – Марк Ключник
В народе существовало поверье, будто этот святой отпирал небо, после чего должны пойти необходимые посевам дожди. Сажали гречиху, встречали певчих птиц.
9 мая – Степанов день, Глафира Горошница
Крестьяне сеяли горох и сажали картошку – на ранний урожай. наблюдали за погодой.
10 мая – день Семена Ранопашца
На Руси посевные работы были в разгаре. Работали в садах, на огородах и полях. Гадали, ясные или пасмурные дни грядут, каким будет урожай.
11 мая – Березосок, Максимов день
Принято было собирать березовый сок, преимущественно – из верхней части ствола. Им поили больных, искупав их в дождевой воде. Также выходили на перекресток с изготовленными ладанками – поймать теплый ветер и с его помощью укрепить здоровье. Готовили отвары из ранее собранных крапивы, подорожника, мать-и-мачехи.
12 мая – день Девяти целителей, мучеников Кизических
Святым молились об исцелении от тяжелых недугов. Знахари читали заговоры с именами мучеников над больными.
13 мая – Яков Теплый, Звездоночный
С этого дня прекращались сватовство, обручение и свадьбы. Такие обряды считали позором.
14 мая -Еремей Запрягальник, Запашник
У земледельцев начиналась важнейшая пора и самые трудные работы. Помолившись утром в церкви, крестьяне выходили в поля и допоздна пахали и сеяли.
15 мая – день Бориса и Глеба Сеятелей
В это время все посевные работы завершали. Также прислушивались к пению соловья: по поверью, если его трели прозвучат раньше кукушкиного голоса, лето ожидается погожее и урожайное.
16 мая – Мавра Молочница, Рассадница, Зеленые щи
В селах и деревнях сеяли рассаду олодой капусты. Также водили коров на луга с сочной травой – чтобы они дали больше молока. А еще варили щи из зелени.
17 мая – День баклушников, Пелагея заступница
Не бездельничали и в этот день. Мужчины из подхлдящей части ствола дерева вырезали чурочку, из нее набивали заготовки (баклуши) и вырезали ложки. К святой Пелагее обращались те, кого несправедливо обидели.
18 мая – Ирина (Арина) Рассадница, Капустница
Старшие в семье женщины рано утром жгли старую траву и сажали на ее место рассаду капусты.
19 мая – день Иова Горошника
На закате в убывающую луну сеяли горох, тыкву, бобовые, огурцы. Последние считали более годными к засолке. Следили за погодой – богат ли будет урожай.
20 мая – Купальница
Утром в реке набирали воды в ведра и ставили прогреваться. Днем ею обливали лошадей – на здоровье и силу, необходимые для работ в поле и перевозки.
21 мая – Иван Богослов, Долгий, Арсеньев день
В эту дату сеяли пшеницу. Также в любом доме принимали и угощали пирогами странников и нищих. Наблюдали за погодой в ожидании дождя.
22 мая – день Николы Вешнего
Почитали заступника и покровителя – Николая Угодника. Его называли Вешним и Зимним, в зависимости от времени года, и поминали два раза. Также прислушивались к звукам в природе и угадывали, каким будут лето и урожай.
23 мая – Симон Посев, Зилот
В этот день не работали в огородах, садах и на полях – давали земле отдохнуть. Целители собирали травы: считалось. что на Зилота они обладают большей чудодейственной силой.
24 мая – день Мокия (Мокея) Мокрого
По тому, идет дождь или нет, узнавали, погожее или ненастное лето придет. Не позволительно было сеять горох: верили, что его градом побьет.
25 мая – Епифанов день, Рябиновка
Расцветала рябина, и родившиеся в эту дату женщины и девушки, надев сарафаны, шли к этим деревьям и читали заговоры от молний и пожаров. Запрещалось приносить в дом цветы кувшинки – по поверью, из-за них домашний скот погибнет.
26 мая – Лукерья Комарница, Гречишница
Появлялось больше комаров, их не убивали до летнего солнцестояния, смотрели, какие они по величине и решали, много ли ягод будет в лесу.
27 мая – Сидор Бокогрей, Огуречник
Следовало сажать огурцы. Также, если на ивах не было пыли в виде перьев, сеяли лен. И снова наблюдали за природой и погодой.
28 мая – Пахом Теплый, Бокогрей
Крестьяне заканчивали сеять овес и пшеницу. Устанавливалось тепло, можно было погреться на солнышке. На руси верили, что погода в этот день повторится летом.
29 мая – день Федора Житника
Наши предки в эту датыу сеяли рожь и ячмень. Следилиза тем, как цветет рябина, чтобы угадать, какой ожидается урожай.
30 мая – Андрон с дождем, Евдокия Свистунья
Как правило, в этот день шел дождь. Если же было чересчур сухо, крестьяне обращались к святому покровителю, которого называли небесным сторожем, за живительной влагой.
31 мая – Федотов день, Овсяник
Тем, кто родились в эту дату, должны были подольше посидеть или постоять у дуба – набраться как можно больше жизненной силы, энергии. Также на Руси определяли, каким будет урожай овса и погожими ли окажутся предстоящие дни.
После препирательств с российской стороной дипломат все же покинет страну
Судья сослалась на объемную работу по процессу