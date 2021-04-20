Мужчин отправили под стражу

Полицейские из Подмосковья поймали двоих мужчин, которых подозревают в изготовлении и сбыте запрещенных веществ. Инцидент произошел в городе Люберцы.

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, в ходе обыска квартиры одного из них изъяли полкилограмма амфетамина. Также сотрудники правоохранительных органов обнаружили приборы для изготовления наркотиков.

Против местных жителей завели уголовное дело. Суд принял решение заключить их под стражу, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее появилась информация, что известного певца Тиму Белорусских приговорили к двум годам "домашней химии" за покупку, употребление и хранение запрещенных веществ.