Писатель вспомнил о первой встрече с президентом России

Популярный немецкий артист, режиссер-постановщик Ханс-Йоахим Фрай рассказал о своем произведении "Научиться любить Россию". Книга выходит в русском переводе. Вступление написано президентом РФ Владимиром Путиным.

Фрай отмечает, что ставил своей целью в написании устранить все человеческие предрассудки, которые могут существовать в отношении РФ. Ханс-Йоахим также признался, что его любовь к российской культуре обязана совершенно случайным обстоятельствам. Так, в 54 году он переехал в РФ, где и живет по сей день. При этом несколько лет назад он посещал страну лишь раз в год.

Автор рассказал, что его знакомство с президентом России состоялось в Дрездене. Так, во время одной из рабочих поездок глава государства появился на балу, где Фрай впервые с ним пообщался, несмотря на весьма напряженную протокольную атмосферу.

После мероприятия Фраю позвонили, предложив приехать в номер к президенту России выпить пива.

"Мы сидели и общались о России, он спросил меня, не хочу ли я устроить проект в России. Меня пригласили. И я научился любить Россию. Русскую культуру, людей, русскую душу", – приводит заявление режиссера телеканал РЕН ТВ.

Артист также добавил, что каждый, кому поведется побывать в России, сможет ознакомиться с этой страной и населяющими ее людьми совершенно с другой стороны, и полюбит.

Ранее бывший президент Финляндии Тарья Халонен рассказала о своем необычном знакомстве с российским коллегой Владимиром Путиным. В книге "История одного активиста" политик рассказала, что во время первой встрече глава РФ чуть не вывел ее из себя.