Явление спровоцировала вспышка на Солнце

Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщили о том, что в ближайшие несколько дней произойдет магнитная буря. По словам специалистов, магнитосфера Земли будет колебаться не слишком сильно.

Сообщается, что явление будет вызвано вспышкой на Солнце среднего класса. Взрывной процесс выделения энергии был зарегистрирован минувшей ночью – с 2:19 по 2:59 по московскому времени.

Заведующий Лабораторией Сергей Кузин заявил, что произошедшая вспышка была уникальной, пишет РИА "Новости".

"Мы впали в очень глубокий минимум солнечной активности и за последнее время таких вспышек было четыре-пять", – объяснил он.

Кузин добавил, что во время максимальной солнечной активности данные явления происходят примерно через день.

Напомним, магнитные бури особенно влияют на метеозависимых людей. У них возможны головные боли, шум в ушах и другие малоприятные симптомы.

Ранее астрономы стали свидетелями "нановспышек" на Солнце. Специалисты пришли к выводу, что они в миллиард раз меньше обычных, но при этом провоцируют выброс гораздо большего количества энергии. Ученые считают, что именно благодаря подобным вспышкам солнечная корона разогревается до нескольких миллионов градусов, а температура внутри звезды остается более низкой, передает МИР24.