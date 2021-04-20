В МИД РФ подготовили соответствующую ноту

Послу Болгарии в Москве Атанасу Крыстину вручили ноту, в которой сообщается об ответных мерах России на действия Республики. Об этом стало известно после встречи в МИД РФ.

Напомним, 22 марта МИД Болгарии добавило в черный список двоих россиян – представителей посольства нашей страны в Софии, пишет РИА "Новости".

Причина кроется в том, что, по данным Генпрокуратуры Болгарии, россияне якобы занимались шпионажем в пользу России на территории их страны.

"Послу Болгарии вручена нота об ответных мерах", - говорится в публикации.

Это подразумевает то, что из столицы будут высланы два болгарских дипломата.