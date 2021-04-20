Сыровар Олег Сирота указал министру просвещения на нехватку специалистов среднего звена

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В России не хватает специалистов – выпускников средних профессиональных образовательных учреждений. С этим столкнулся глава фермерского хозяйства, сыровар Олег Сирота. По его мнению, в "корабле российского сельского хозяйства и промышленности" образовалась "огромная зияющая дыра" в виде крайне низкого уровня подготовки кадров. Своими соображениями на этот счет предприниматель поделился с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.
Сирота написал главе Минпросвещения письмо, в котором указал на ряд "катастрофических проблем в сфере среднего профессионального образования", с которыми он столкнулся лично и убедился, что аналогичные трудности испытывают и другие предприятия, где требуются молодые квалифицированные рабочие кадры.
"Сегодня на "Истринской сыроварне Олега Сироты" работает более 200 человек. При этом средний возраст специалистов среднего звена, если взять, к примеру, техническую службу предприятия, составляет 48 лет. Молодых же специалистов, окончивших СПО по специальностям: электрик, сантехник, механик, зоотехник, повар, кондитер, попросту нет",
– написал Сирота в "Твиттере".
Он пояснил, что многие молодые люди после получения диплома не идут работать по специальности на производство, предпочитая торговлю и сферу услуг, где и так перенасыщение кадрами. Другой стороной проблемы Сирота назвал низкий уровень подготовки студентов, когда профессиональной практике уделяется крайне мало часов.
Но с обучением молодых специалистов без опыта промышленники готовы мириться, хуже отсутствие желания работать на производстве. В глазах молодежи сельскохозяйственная отрасль непрестижна. Это связано с устаревшими взглядами общества на аграрное производство, ведь на самом деле сегодня эта сфера одна из самых высокотехнологичных.
По мнению Сироты, правительство должно принять меры по повышению престижа сельскохозяйственной промышленности в обществе и повысить уровень среднего профессионального образования.
Со своей стороны, мы готовы войти в экспериментальную программу и брать учащихся для прохождения практики на нашем предприятии на регулярной основе на протяжении всего периода обучения с возможностью дальнейшего трудоустройства.— Олег Сирота (@OlegSirota) April 19, 2021
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