Сыровар Олег Сирота указал министру просвещения на нехватку специалистов среднего звена

Фермер предложил ряд мер, чтобы повысить в обществе престижность производственных профессий

В России не хватает специалистов – выпускников средних профессиональных образовательных учреждений. С этим столкнулся глава фермерского хозяйства, сыровар Олег Сирота. По его мнению, в "корабле российского сельского хозяйства и промышленности" образовалась "огромная зияющая дыра" в виде крайне низкого уровня подготовки кадров. Своими соображениями на этот счет предприниматель поделился с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Сирота написал главе Минпросвещения письмо, в котором указал на ряд "катастрофических проблем в сфере среднего профессионального образования", с которыми он столкнулся лично и убедился, что аналогичные трудности испытывают и другие предприятия, где требуются молодые квалифицированные рабочие кадры.

"Сегодня на "Истринской сыроварне Олега Сироты" работает более 200 человек. При этом средний возраст специалистов среднего звена, если взять, к примеру, техническую службу предприятия, составляет 48 лет. Молодых же специалистов, окончивших СПО по специальностям: электрик, сантехник, механик, зоотехник, повар, кондитер, попросту нет",

– написал Сирота в "Твиттере".

Он пояснил, что многие молодые люди после получения диплома не идут работать по специальности на производство, предпочитая торговлю и сферу услуг, где и так перенасыщение кадрами. Другой стороной проблемы Сирота назвал низкий уровень подготовки студентов, когда профессиональной практике уделяется крайне мало часов.

Но с обучением молодых специалистов без опыта промышленники готовы мириться, хуже отсутствие желания работать на производстве. В глазах молодежи сельскохозяйственная отрасль непрестижна. Это связано с устаревшими взглядами общества на аграрное производство, ведь на самом деле сегодня эта сфера одна из самых высокотехнологичных.

По мнению Сироты, правительство должно принять меры по повышению престижа сельскохозяйственной промышленности в обществе и повысить уровень среднего профессионального образования.