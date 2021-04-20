Против злоумышленника возбуждено уголовное дело

Житель города Королев смог похитить у банка более 800 тысяч рублей. Это ему удалось сделать благодаря внесению на счет фальшивых купюр.

По данным МВД России, осенью 2020 года мужчина откликнулся на объявление о нелегальной работе. В соответствии с условиями, он должен был вносить на чужие карты сувенирные купюры номиналом 5 тысяч, используя банкоматы. За это пообещали заплатить до 30% от внесенной суммы.

Мужчина принял предложение, после чего ему через курьера передали ненастоящие деньги и несколько банковских карт. До того, как исполнителя поймали, он смог внести в банкоматы 176 купюр.

"В результате на счета неизвестных поступило 880 тысяч рублей. Через некоторое время курьер передал фигуранту 260 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Через некоторое время жителя Королева задержали и отправили за решетку, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".