Виновным в утечке данных с сайта Навального грозит крупный штраф

Виновным в утечке данных с сайта Навального грозит крупный штраф
Алексей Навальный. Фото: АГН Москва
РНК проверят все обстоятельства случившегося

В Роскомнадзоре подтвердили факт утечки персональных данных проголосовавших на сайте free.navalny.com граждан. После установления обстоятельств произошедшего виновным будет грозить административное наказание. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в РКН, утечка данных с сайта Навального обладает признаками правонарушения по ч.1 ст. 13.11 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение российского законодательства в области персональных данных в качестве административного штрафа до 100 тыс. рублей, передает "Интерфакс". 

В ведомстве отметили, что непосредственную ответственность несут также лица и организации, занимающиеся сбором персональных данных граждан и не предпринявшие своевременных мер по их защите. 

Напомним, соратники оппозиционера Алексея Навального анонсировали весеннюю акцию протеста – желающие поучаствовать регистрировались на специальном сайте. Позже стало известно, что вводимые на платформе данные были "слиты".

По заявлению директора ФБК (признанного иноагентом), в общий доступ попали исключительно электронные адреса граждан "без имен или других уточняющих данных". Однако позже пользователи стали жаловаться, что на почту им пришли письма с их личными данными и угрозами. 

Глава штабов Навального Леонид Волков сообщил, что к инциденту может быть причастен бывший сотрудник ФБК. Якобы после увольнения у него остались доступы к сайту, чего в штабе не учли. 

Роман ИГНАТОВ

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