Подготовка перед посевом не позволит овощу уйти в стрелку

Апрель – лучший месяц для приобретения лука-севка. Однако, как посадочный материал хранился до того, как попасть в руки садовода, неизвестно. Для того чтобы обезопасить себя от низкокачественного и скудного урожая, можно прибегнуть к простым лайфхакам, которыми пользовались еще наши бабушки.



Известно, что если продавец допустил ошибки при хранении посадочного материала, урожай лука может уйти в стрелку. Такие луковицы плохо хранятся и вряд ли переживут зиму.

Самые распространенные причины стрелкования овоща – это неправильный температурный режим при хранении севка, плохое качество материала, а также неверно выбранное время посадки.

Вообще, материал на посадку лука нужно хранить при температуре около нуля градусов. При этом место для хранения следует выбирать темное и сухое.

Итак, купленный на посадку материал нужно определенным образом обработать. Таким образом можно ощутимо увеличить шансы на отличный урожай, даже несмотря на допущенные продавцом ошибки при хранении севка.

Лук нужно хорошенько прогреть. Самый простой вариант – разложить луковицы на доске и положить их рядом с батареей. Температура должна быть примерно +26 градусов. Срок хранения материала в тепле – 14 дней.

Помимо этого, луковички можно замочить в однопроцентном растворе соли. После такой процедуры материал нужно хорошенько промыть и высушить. Теперь севок можно сажать. Лучшее время для посадки – конец апреля, начало мая.

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