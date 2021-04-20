На судебном процессе хотели бы видеть спутниковые снимки американцев от 17 июля 2014 года над Донецком

Соединенные Штаты так до сих пор и не предоставили суду в Гааге данные по делу о гибели малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 года над воюющим Донбассом. Об этом сообщила голландская судья Мария Кнайф в интервью РИА "Новости".

"Суд поручил следственному судье провести расследование. Часть расследования завершена, часть еще продолжается, в том числе и по вопросу спутниковых снимков. Когда все документы получены, они включаются в материалы дела и обсуждаются на судебном заседании", – сказала участница процесса.

Она отметила, что пока еще не завершено расследование некоторых вопросов, связанных с крушением лайнера. В том числе, все еще молчат американцы.



"Если США ответят на наш запрос, это будет обсуждаться дополнительно в ходе судебного разбирательства по существу", – подчеркнула Кнайф.

Суд в Гааге не раз просил Вашингтон предоставить спутниковые снимки места авиакатастрофы, однако пока американская сторона отвечать не хочет.

Ранее стало известно, что судебный процесс не сможет завершится в текущем году, а рассмотрение дела по существу начнется не раньше ближайшего лета.

Напомним, на днях Агентство федеральных расследований FreeLance Bureau (FLB) обнародовало свои доказательства вины киевского режима в гибели "Боинга". Согласно его материалам МН17 был атакован военным самолетом ВСУ.

