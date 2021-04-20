В Подмосковье нашли редкий гриб

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Биологи во время полевых работ на территории природного парка "Верхнерузско-Москворецкий" в Можайском районе обнаружили крайне редкий гриб саркосома. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.
Также специалисты нашли новые места обитания охраняемого мха некеры перистой, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
При работе ученые заметили, что в парк вернулась пара аистов, которая ежегодно гнездится на водонапорной башне в деревне Мышкино.
Сейчас в на территории парка зафиксировано 108 редких объектов, занесенных в Красную книгу МО, из которых 18 также считаются краснокнижными по всей стране.
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