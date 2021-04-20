Тест: насколько широк ваш кругозор

Тест: насколько широк ваш кругозор
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Сможете ответить на несколько простых вопросов для проверки эрудиции?

Для образованного человека базовые вопросы по истории, биологии, экономике и другим наукам, обычно, не представляют никакого труда. Ответить на них легко, не прибегая к помощи "Гугла". Однако практика показывает, что таких эрудированных личностей не так уж и много.

Предлагаем вам пройти простой тест из 15 базовых вопросов на эрудицию, чтобы узнать, насколько широк ваш кругозор. Сможете справиться без ошибок?

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Отправится по указанному адресу: посол США послушался Лаврова

После препирательств с российской стороной дипломат все же покинет страну

В Германии возвестили о начале экономической войны между Россией и США

В ухудшении отношений Москвы и Вашингтона разглядели реальную угрозу миру

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей