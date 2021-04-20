Сможете ответить на несколько простых вопросов для проверки эрудиции?

Для образованного человека базовые вопросы по истории, биологии, экономике и другим наукам, обычно, не представляют никакого труда. Ответить на них легко, не прибегая к помощи "Гугла". Однако практика показывает, что таких эрудированных личностей не так уж и много.

Предлагаем вам пройти простой тест из 15 базовых вопросов на эрудицию, чтобы узнать, насколько широк ваш кругозор. Сможете справиться без ошибок?