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Для образованного человека базовые вопросы по истории, биологии, экономике и другим наукам, обычно, не представляют никакого труда. Ответить на них легко, не прибегая к помощи "Гугла". Однако практика показывает, что таких эрудированных личностей не так уж и много.
Предлагаем вам пройти простой тест из 15 базовых вопросов на эрудицию, чтобы узнать, насколько широк ваш кругозор. Сможете справиться без ошибок?
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