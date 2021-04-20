Россиянку смутил тот факт, что западная разведка обнаружила в ГРУ всего лишь двух шпионов-диверсантов

Власти Чехии выглядят смешными, когда обвиняют во взрывах оружейного склада во Врбетице в 2014 г. россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, на которых Британия "вешает" якобы отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. С критикой в адрес Праги выступила племянница двойного агента Виктория в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Родственница Скрипаля обратила внимание на то, что вышеупомянутые граждане сами рассказали в интервью главреду телеканала RT Маргарите Симоньян о своей поездке в Чехию. При этом в Праге о данном факте старательно вспомнили лишь тогда, когда подвернулся подходящий момент.

"Можно подумать, что на просторах РФ кроме Петрова и Боширова больше людей нет. В ГРУ работают два человека – Петров и Боширов – и работают именно по Чехословакии, Англии и везде. То есть они везде ездят, смотрят на шпили. Где есть шпили – там есть Петров и Боширов, специалисты по шпилям, церквям и готике", – пошутила Скрипаль.

Она порадовалась за россиян, которые благодаря западным политикам неожиданно для себя стали многостаночниками – и "отравить" горазды, и "подорвать" арсеналы.

Женщина призвала в деле вокруг инцидента во Врбетице семилетней давности искать ту сторону, кому выгоден сегодняшний скандал. Сама она полагает, что эта история играет на руку Вашингтону.

Напомним, маховик разлада между Москвой и Прагой закрутился в прошлую субботу, 17 апреля, когда премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти Республики подозревают российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года.

Затем чехи выслали из посольства РФ в Праге 18 наших сотрудников, а Москва в ответ отправила домой 20 представителей дипмиссии Республики. В результате работа посольства Чехии в российской столице оказалась полностью парализована. Кроме того, власти страны отказали "Росатому" в сотрудничестве по достройке АЭС "Дукованы". И грозятся полностью закрыть российскую дипмиссию в Праге.

Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова.





