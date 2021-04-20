Родственницу Скрипалей насмешили обвинения Чехии в адрес Боширова и Петрова

Родственницу Скрипалей насмешили обвинения Чехии в адрес Боширова и Петрова
Александр Петров и Руслан Боширов. Фото: Russia Today/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россиянку смутил тот факт, что западная разведка обнаружила в ГРУ всего лишь двух шпионов-диверсантов

Власти Чехии выглядят смешными, когда обвиняют во взрывах оружейного склада во Врбетице в 2014 г. россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, на которых Британия "вешает" якобы отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. С критикой в адрес Праги выступила племянница двойного агента Виктория в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Родственница Скрипаля обратила внимание на то, что вышеупомянутые граждане сами рассказали в интервью главреду телеканала RT Маргарите Симоньян о своей поездке в Чехию. При этом в Праге о данном факте старательно вспомнили лишь тогда, когда подвернулся подходящий момент.

"Можно подумать, что на просторах РФ кроме Петрова и Боширова больше людей нет. В ГРУ работают два человека – Петров и Боширов – и работают именно по Чехословакии, Англии и везде. То есть они везде ездят, смотрят на шпили. Где есть шпили – там есть Петров и Боширов, специалисты по шпилям, церквям и готике", – пошутила Скрипаль.

Она порадовалась за россиян, которые благодаря западным политикам неожиданно для себя стали многостаночниками – и "отравить" горазды, и "подорвать" арсеналы.

Женщина призвала в деле вокруг инцидента во Врбетице семилетней давности искать ту сторону, кому выгоден сегодняшний скандал. Сама она полагает, что эта история играет на руку Вашингтону.

Напомним, маховик разлада между Москвой и Прагой закрутился в прошлую субботу, 17 апреля, когда премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти Республики подозревают российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года.

Затем чехи выслали из посольства РФ в Праге 18 наших сотрудников, а Москва в ответ отправила домой 20 представителей дипмиссии Республики. В результате работа посольства Чехии в российской столице оказалась полностью парализована. Кроме того, власти страны отказали "Росатому" в сотрудничестве по достройке АЭС "Дукованы". И грозятся полностью закрыть российскую дипмиссию в Праге.

Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова.


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость210988
Пожаловаться Ответить
Да кто такая родственница Скрипалей что ее мнение интересно читателям. Скоро новости будут исходить от бомжей на улице. Она даже знает как работает ГРУ- смешно да и только.
1
новости партнеров

Отправится по указанному адресу: посол США послушался Лаврова

После препирательств с российской стороной дипломат все же покинет страну

В Германии возвестили о начале экономической войны между Россией и США

В ухудшении отношений Москвы и Вашингтона разглядели реальную угрозу миру

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей