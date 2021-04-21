Бесполезность и вред на огороде: 7 мифов о марганцовке

Бесполезность и вред на огороде: 7 мифов о марганцовке
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В нескольких случаях это средство малоэффективно, а то и опасно для растений

Многие дачники считают марганцовку незаменимой и при посеве, выращивании рассады, и при уходе за растениями в теплицах, на грядках. Бытует даже семь мифов о ней.

Заблуждения основаны на доступности этого средства и уверенности в том. что его применение помогает защитить сеянцы от болезней  и вредителей. На самом деле оно малоэффективно, а то и опасно.

Распространенные мифы о марганцовке

1. Заблуждаются те, кто уверен, что это средство будет стимулировать рост рассады, если перед посевом обработать им семена. Напротив, такая процедура навредит, ведь перманганат калия убивает всю микрофлору, в том числе полезные бактерии.

2. Думать, что марганцовка защитит от вредных насекомых, – ошибка. Если сделать слабый раствор, он никак не повлияет на личинки, а сильный негативное отразится на растениях.  

3. Полив раствором таким аптечным средством не может обогатить почву необходимыми калием и марганцем, как считают некоторые. Первого в нем ничтожно мало, а второго – достаточно и в земле.

4. Опрыскивать раствором марганцовки листья от болезней вредно. Слабо-розовый он не только не спасет от мучнистой росы и фитофторы, а темный сожжет их.

5. Используя молоко или сыворотку на огороде с помощью такого средства усилить эффект не удастся, так как, смешавшись с такими продуктами перманганат калия становится токсичен, к тому же уничтожает все полезное в них.

6. Бесполезна и обработка картофеля марганцовкой перед посадкой.  От фитофтороза она не спасет.

7. Не стоит надеяться и на то, что раствор аптечного средства обеззеразит почву, предназначенную для посева рассады. В любых концентрациях он опасен: способен сжечь и листья, и корни растений.

Ранее "Утро.ру" писало о единственной подкормке томатов, которую необходимо внести при высадке сеянцев на грядки. Когда она добавлена в лунки, туда же нужно подлить теплого легкого раствора марганцовки (розового цвета), и этого будет достаточно, чтообы получить огромный урожай помидоров.

Полина ДОРОЖКИНА

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