Как вырастить в два раза больший урожай лука

Как вырастить в два раза больший урожай лука
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/ dpa/ www.globallookpress.com
Много времени и чрезмерных усилий не потребуется

Кажется, что сажать репчатый лук – занятие самое простое, и никаких особых премудростей в этом занятии нет: посеял "чернушку" – и получай зелено перо, посадил севок – и наполняй тару крепкими луковками. Однако есть способ, применив который можно вырастить в два раза больший урожай.

Много времени и чрезмерных усилий для этого не потребуется. Нужно только соблюдать три очень важных правила.

Как вырастить в два раза больший урожай лука

В первую очередь, надо определиться в какое время сажать. Хорошим ориентиром послужит проросший чеснок: если его стрелки чеснока пвытянулись на 5 – 7 см из земли, пора, иначе всходы может испортить луковая мушка, а так до ее появления он подрастет, окрепнет.

Прежде чем сажать, следует прочертить бороздки на расстоянии 25 – 30 см друг от друга. В почву, если она недостаточно кислая, неплохо бы добавить растолченный мел – 1 стакан на 1 кв. метр. Далее укладывается компост, который нужно тщательно смешать с грунтом, сохраняя форму бороздок. И в завершение доба вляется биогумус – необходимое питание для корней. Снова все хорошенечко перемешать.

Севок после пристального осмотра и выбраковки некачественного желательно сложить в емкость и залить раствором из 1 ст. л. 10%-го нашатырного спирта  и 1 л теплой воды.  Жидкость должна покрыть луковички. После этого следует тщательно перемешать их – для лучшего впитывания смеси и, накрыв полиэтиленом, оставляем в теплом месте, под солнцем, на 30 минут.

Далее надо в подготовленной банке смешать по 1 ст. л. соли, золы и красного молотого перца. Это понадобится привысадке лука в почву

В удобренных бороздках нужно лопаткой на расстоянии 10 см проделать ямки до 10 см вглубь. В каждую из них следует бережно опустить луковичку севка, обмакнув его корни в подготовленную из соли, золы и перца смесь. В завершение присыпать землей. 

Ранее стало известно, как правильно обрабатывать лук-севок. Простые хитрости помогут собрать богатый урожай.

Полина ДОРОЖКИНА

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