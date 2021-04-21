Такое съестное можно передавать из одного поколения в другое

У некоторых распространенных в России продуктов бесконечный срок годности. Они не испортятся и за много десятков лет.

Это съестное можно даже передавать из одного поколения в другое, третье и четвертое. Ни вида, ни вкуса оно не потеряет.

Какие продукты можно хранить много десятков лет



Вечно могут пролежать в шкафу сахар-песок и рафинад. Главное – чтобы в местах, где они находятся, не было сырости и посторонних запахов.

Ни капельки не повредит долгое хранение и поваренной соли. А вот йодированную нужно держать в доме самое большее пять лет.

Белый шлифованный рис не потеряет своего вкуса за многие годы. Но только если его хорошо просушить и уложить в крепко закрытую емкость. Тогда плесень, запахи и насекомые не повредят ему. Коричневый же рис из-за большого содержания масел нужно сразу употреблять и не оставлять на потом.

Долго пролежат также фасоль и сушеные бобы. При этом важно следить, чтобы к ним не пробрались жучки, иначе придется выбрасывать.

Не меньше десяти лет можно хранить и растворимый кофе. Бактерии в нем не размножаются, но этот продукт должен быть тщательно запакован.

Масса ферментов в составе, подавляющих рост бактерий, способствует неограниченному сроку годности меда. Однако только при условии, что он натуральный и без добавок.

Белый уксус не испортится никогда. Он лишь способен испариться, если неплотно закрыта бутылка. в которую залит.

Со временем не портится и крепкий алкоголь. Виски и коньяк и виски с годами только лучше будут. Не теряет качества и водка, но в лучшую сторону она не меняется.

Ранее сообщалось, как правильно хранить продукты в холодильнике. Соблюдение нескольких правил позволит продлить их свежесть.

Также стало известно, как правильно хранить крупы, чтобы не завелись жучки и моль.Предотвратить появление насекомых можно несколькими способами.

