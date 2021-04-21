Вокруг монаршей особы ходило много слухов

21 апреля королеве Елизавете II исполняется 95 лет. Более 70 лет глава Великобритании состояла в браке с принцем Филиппом, который скончался 9 апреля этого года. Такой супружеской верности могут позавидовать многие. Однако, как и полагается для любой публичной персоны, вокруг личной жизни монаршей особы ходили разные слухи.

По некоторым данным, первой любовью Елизаветы II стал Хью Фицрой. По рассказам ее бывшей подруги Алатеи Фицалан Ховард, в конце 30-х годов сердце будущей королевы покорил статный герцог. Фицрой тоже испытывал чувства к девушке, однако не захотел проявлять инициативы. В конечном итоге их отношения сошли на нет.

Генри Герберт (лорд Порчестер) – еще один мужчина, который входит в список предполагаемых любовников Елизаветы II. Они были знакомы практически с самого детства. Взойдя на престол, монаршая особа никогда не забывала о близком друге. Примечательно, что Герберта глава Великобритании ласково называла "Порчи". Их связывала сильная любовь к лошадям. В 1969 году Генри занял должность менеджера по скачкам. Благодаря этому назначению у Елизаветы II и лорда Порчестера появилась возможность проводить больше времени вместе. Общественность шепталась о том, что между ними – далеко не дружеская связь. Ходили слухи, что Герберт является отцом принца Эндрю.

Патрик Планкет был еще одним обитателем Букингемского дворца. Сначала он получил должность личного королевского адъютанта, а позже начал заведовать конюшнями. Патрик и Елизавета II сблизились в 1956 году. Тогда принц Филипп отправился в королевское турне на несколько месяцев. В какой-то момент начала распространяться информация, что там он нашел себе любовницу. Новость о возможной измене подкосила королеву. В это сложное время рядом с ней оказался именно Планкет, пишет "СтарХит".

Ранее стало известно, что Елизавета II может отойти от дел после кончины супруга.