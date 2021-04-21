Церковные праздники в мае 2021 года

Церковные праздники в мае 2021 года
Фото: Александр Авилов /АГН Москва
 Главных православных торжеств в последнем весеннем месяце только два и четыре больших

Всего в мае много церковных праздников. Они связаны со  знаменательными событиям в жизни Иисуса Христа и Богородицы. Есть короткий пост (1 мая) и дни памяти разных святых и великомучеников.

Главных православных торжеств в последнем весеннем месяце только два – Пасха и Радоница. Есть и четыре больших: Поминовение усопших воинов, день апостола Иоанна Богослова, Перенесение мощей Николая Чудотворца в город Бар и день святых Кирилла и Мефодия. О них и о других – в подборке "Утро.ру".

1 МАЯ

Это будет Великая суббота. Последний день Великого поста. Также христиане чтут ученика Григория Декаполита – святого Иоанна. Молятся у Максимовской иконы Божией Матери .

2 МАЯ

Самый великий праздник – Светлое Христово Воскресение, Пасха. Верующие поминают Иоанна Ветхопещерника и Матрону Московскую.

3 – 8 МАЯ

Отмечается Светлая Седмица. Это дни, когда чтут Феодора Трихину (03.05), епископа Ианнуария (04.05), Феодора Сикеоту (05.05),Георгия Победоносца (06.05), Савву Стратилата и 70 его воинов (07.05), апостола Марка (08.05). Молятся у Кипрской, Иверской, Касперовской и Молченской икон Матери Божией соответственно каждой дате

9 МАЯ

Одно из больших торжеств – Поминовение усопших воинов. Также день епископа Великопермского Стефана. 

10 МАЯ

Православные вспоминают сродника Господня – апостола от 70 Симеона Иерусалимского. 

11 МАЯ

Великий праздник – Радоница, Поминовение усопших. Кроме того, чтут апостолов от 70 Иасона и Сосипатра. 

12 МАЯ

Православные вспоминают девять мучеников Кизических и чудотворца Мемнона.  

13 МАЯ

Это день  апостола Иакова Зеведеева, епископа Кавказского и Черноморского Игнатия Брянчанинова, а также обретения мощей епископа Новгородского – святителя Никиты.

14 МАЯ

В эту дату христиане чтут Вату Персянина, царицу грузинскую – благоверную Тамару – и митрополита Киевского Макария. Главными считаются иконы Матери Божией Царевококшайской, или Мироносицкой, а также Андрониковской и именуемой "Нечаянная Радость".

15 МАЯ

Это день смерти святейшего патриарха Сергия и перенесения мощей благоверных российских князей Бориса и Глеба, а также праздник Путивльской иконы Божией Матери.

16 МАЯ

Православные вспоминают игумена Киево-Печерского Феодосия и святых жен-мироносиц. Также молятся у икон Матери Божией Успения Киево-Печерской, Печерской и Свенской.

17 МАЯ

День памяти девы Тарсийской Пелагии, а также святых Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде и Старорусской иконы Матери Божией.

18 МАЯ

Христиане поминают великомученицу Ирину и молятся у иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша".

19 МАЯ

День, когда чтут Иова Многострадального, мучеников Вукашина Ясеновацкого и Михея Радонежского.

20 МАЯ

Эта дата посвящена явлению на небе Креста Господня в Иерусалиме, а также Акакию сотнику, Любечской и Жировицкой иконам Матери Божией.

21 МАЯ

Второе большое торжество в мае – день апостола Иоанна Богослова. Также христиане поминают святого Арсения Великого, Пимена и Арсения Печерских.

22 МАЯ 

Третий значимый православный праздник – Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая в город Бар. Верующие чтут  пророка Исаию и великомученика Христофора . 

23 МАЯ

День апостола Симона Зилота и Тавифы праведного, а также Киево-Братской иконы Божией Матери.   

24 МАЯ

Четвертое большое торжество, посвященное святым Кириллу и Мефодию. Также христиане поминают великомученика Мокия и князя Великоморавского – равноапостольного Ростислава и затворника Печерского Софрония.   

25 МАЯ

День патриарха Московского и всея России, чудотворца Ермогена, Дионисия Радонежского и второго обретения мощей праведного Симеона Верхотурского.

26 МАЯ

Православные чтут мучеников Гликерию и Лаодикия, а также игумена Пинского – Переяславского чудотворца Макария Каневского. Молятся у  Моздокской и Дубенской-Красногорской икон Матери Божией.

27 МАЯ 

Верующие поминают Христа ради юродивого – Ростовского чудотворца Исидора Твердислова и мученика Исидора. Особо почитаются Теребенская и Ярославская (Печерская) иконы Божией Матери.  

28 МАЯ

Отмечается день благоверных Пахомия Великого, епископа Ростовского – чудотворца Исаии, Угличского и Московского царевича Димитрия.

29 МАЯ

Это день Феодора Освященного и перенесения мощей Новгородского чудотворца Ефрема Перекомского, а также Собора пострадавших в Бутове новомучеников. 

30 МАЯ

Христиане чтут апостола от 70 Андроника и святого Иунию, а также  благоверн. великую княгиню Московскую Евфросинию (Евдокию). 

31 МАЯ

Православные вспоминают святых отцев семи Вселенских Соборов, мучеников Феодота Анкирского и семи дев. Молятся у Псково-Печерской иконы Матери Божией "Умиление".

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь народных праздников на май 2021 года. Немало связанных с ними примет и суеверий  бытовало на Руси.

Полина ДОРОЖКИНА

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