Пашиняна выгнали из города на юге Армении

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Премьер-министру Армении Николу Пашиняну пришлось покинуть город Мегри на юге республики из-за акции протеста, которую организовали местные жители. Противники главы правительства в резкой форме высказали свое недовольство его действиями по Карабаху.
"Никол – предатель", "Никол – турок", - кричали собравшиеся. Они упрекали Пашиняна и его сторонников в отсутствии реакции на агрессивные выпады Азербайджана, в том числе угрозы захвата "Зангезурского коридора".
Пашинян отправился в Мегри Сюникской области в ночь на 21 апреля. Эта поездка заранее не анонсировалась, передает "Спутник. Армения". Однако когда премьер решил прогуляться по городу, вокруг быстро собралась толпа его сторонников и противников.
Завязалась драка. Досталось и охранникам премьера. Так, главе Службы госохраны порвали пиджак. Однако полицейским удалось оттеснить протестующих, и Пашинян уехал из города.
Сюникская область стала граничить с Азербайджаном, после того как осенью 2020 г. под контроль Баку перешла часть территорий Нагорного Карабаха. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев тогда заявил о своей победе и предупредил, что не собирается останавливаться на достигнутом. Накануне он сообщил о готовности силой организовать Зангезурский коридор в Нахичевань, даже если Ереван будет против.
В МИД Армении предупредили азербайджанскую сторону о недопустимости подобных высказываний. Но реакции самого Пашиняна не последовало.
Зангезур относится к Сюникской области Армении. При этом соглашение о мире в Нагорном Карабахе от 10 ноября 2020 г. открытие дороги из Азербайджана в Нахичевань через Зангезур не предусматривало.
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