Принц Гарри проигнорировал день рождения Елизаветы II – СМИ

Принц Гарри проигнорировал день рождения Елизаветы II – СМИ
Принц Гарри. Фото: Nils Jorgensen/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Герцог Сассекский вернулся в США

Накануне принц Гарри, который некоторое время находился в Великобритании по случаю похорон деда принца Филиппа, прилетел обратно в Америку. Сын принцессы Дианы поспешил вернуться к своей беременной жене Меган Маркл и сыну Арчи.

Примечательно, что сегодня, 21 апреля, королеве Елизавете II исполнилось 95 лет. Однако по какой-то причине внук не захотел составить компанию монаршей особе в столь знаменательный день. А ведь для нее этот день рождения станет первым за более чем 70 лет, когда рядом не окажется любимого супруга. Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.

По данным СМИ, Гарри расставил приоритеты и понял, что его беременная избранница в большей степени нуждается в его присутствии. Но есть и другая причина, передает The Daily Mail.

"Гарри решил улететь из Британии, поскольку разрыв с отцом и братом, вызванный его решением эмигрировать и излить душу Опре, все еще кажется неразрешенным", – сообщает источник.

Также день рождения королевы пропустит ее старший сын принц Чарльз, который якобы не намерен покидать своего дома в Уэльсе. Более того, принц Уильям тоже не собирается навещать бабушку в ее праздник.

Некоторое время назад сообщалось, что принц Гарри планировал остаться на юбилей Елизаветы II. В итоге он поменял свое решение.

Ранее стали известны имена предполагаемых любовников Елизаветы II. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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