Здоровье нации особенно важно на фоне пандемии коронавируса

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал работать над увеличением продолжительности жизни россиян. И начать уже сейчас – на фоне пандемии нужно особенно озаботиться здоровьем нации.

Чтобы у народа была возможность отдохнуть в санаториях, лидер РФ предложил продлить туристический кэшбек в 20% от цены путевки до конца 2021 года.

Кроме того, россияне могут получить обратно половину денег, заплаченных за путевку в детский лагерь.