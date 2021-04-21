Путин предложил вернуть россиянам половину стоимости путевок в детские лагеря

Здоровье нации особенно важно на фоне пандемии коронавируса

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал работать над увеличением продолжительности жизни россиян. И начать уже сейчас – на фоне пандемии нужно особенно озаботиться здоровьем нации.

Чтобы у народа была возможность отдохнуть в санаториях, лидер РФ предложил продлить туристический кэшбек в 20% от цены путевки до конца 2021 года.

Кроме того, россияне могут получить обратно половину денег, заплаченных за путевку в детский лагерь.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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