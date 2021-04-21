Школьникам - по 10 тысяч: объявлено о новых мерах поддержки россиян с детьми

Школьникам - по 10 тысяч: объявлено о новых мерах поддержки россиян с детьми
Фото: Andrey Arkusha/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Президент дал ряд поручений во время послания Федеральному посланию

Уже к 1 июля 2021 года Владимир Путин поручил подготовить целостную систему мер поддержки россиян с детьми, чтобы минимизировать угрозу бедности для них.

Обращаясь к Федеральному собранию 21 апреля, президент напомнил, что сейчас в среднем пособие на ребенка составляет 11 тысяч 300 рублей.

Особое внимание нужно уделить неполным семьям, подчеркнул Путин. Уже с июля детям, которые растут без мамы или папы, будут в среднем выплачивать по 5 тысяч 650 рублей ежемесячно.

Беременным россиянкам в стесненных условиях, которые встанут на медицинский учет на ранних сроках, президент предложил выплачивать порядка 6 тысяч 350 рублей.

Путин также подчеркнул, что уже в этом году больничные, которые россияне берут по уходу за ребенком до 7 лет, необходимо оплачивать в размере до 100 процентов от зарплаты.

Также президент анонсировал единовременную выплату россиянам с детьми-школьниками – такие семьи в августе получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Речь идет и о родителях, чьи малыши пойдут в первый класс.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость211914
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А работающим пенсионерам что???
Гость205383
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К 1июлю резко возрастёт колличество ,, условно-неполных,,семей,,ради халявы в 5650рублей!!!
Гость211877
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Гость203797
А шубу с барского плеча?
Скоро перевыборы депутанов в сентябре. Вот и дергаются с подачками.
Гость203797
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А шубу с барского плеча?
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