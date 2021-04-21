Выполняя четыре правила, можно избавиться от проблемы

В Подмосковье начался сезон аллергиии на пыльцу ольхи, орешника, березы, злаков и сорной травы. Рекомендации, как защититься от поллиноза, дала местная врач Марина Малиновская .

Избавиться от вызванного этой напастью отека век, насморка, сильнейшего зуда на коже и слезотечения, которые будут мучить несколько месяцев подряд, можно. Для этого надо четко выполнять четыре правила, рассказала аллерголог.

По ее словам, нужно как можно реже в жаркую сухую погоду утром бывать на улице, а выходя туда, надевать закрытую одежду и солнцезащитные очки. Вернувшись следует помыться в душе, а в доме ежедневно делать влажную уборку, применяя воздухоочистители с фильтрами. Также нежелательно есть фрукты – яблоки, груши, сливы, абрикосы, вишню, клубнику, – мед и орехи, отмечает пресс-служба минздрава Московской области.

Однако сначала важно было заранее – осенью или зимой – пройти специальную иммунотерапию. При ней в течение от трех до пяти лет человеку вводят минимальные дозы аллергена – для адаптации организма, пояснила медик. И отметила, что уже после первого курса лечения человеку становится значительно легче, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее эксперты предупредили россиян, что весна в этом году будет тяжелой для аллергиков. Из-за теплой и сухой погоды образовалось засилье пыльцы.