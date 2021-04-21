На московских кладбищах начали курсировать бесплатные автобусы

На московских кладбищах начали курсировать бесплатные автобусы
Фото: Пресс-служба
Это сделано для того, чтобы облегчить доступ от входных групп некрополей к удаленным захоронениям

На крупнейших кладбищах столицы начали курсировать бесплатные автобусы для посетителей. Это сделано для того, чтобы облегчить доступ от входных групп некрополей к удаленным захоронениям.

Для этих целей ГБУ "Ритуал" на первом этапе закупило 25 автобусов ГАЗель Next Citiline, которые ходят каждые 15-20 минут в зависимости от кладбища. При этом остановки осуществляются по требованию.

В первую неделю было совершено 3 360 рейсов и перевезено более 26 тысяч человек.

"Автобусные маршруты были запущены в преддверии Пасхальных праздников. Ожидается, что основная нагрузка на маршруты придется на Вербное воскресенье, 25 апреля, и Пасху, 2 мая. В эти дни по традиции на кладбищах резко возрастает количество посетителей",

– сообщили в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

Услуга безопасной перевозки доступна на 16 кладбищах: Востряковском Северном, Востряковском Центральном, Долгопрудненском Центральном, Домодедовском, Котляковском, Кузьминском, Митинском, Николо-Архангельском, Перепечинском, Троекуровском, Химкинском, Хованском (Западном, Северном и Центральном), а также на Щербинском Центральном и Щербинском Южном. 

Отдел информации

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