Россияне смогут пожениться в московских центрах "Мои документы"

Россияне смогут пожениться в московских центрах "Мои документы"
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Самые востребованные услуги органов ЗАГС предоставят в МФЦ

Перечень услуг, которые оказывают столичные центры "Мои документы", расширяется. Скоро там можно будет пожениться или развестись, проставить апостиль на документы органов ЗАГС и получить повторные свидетельства о госрегистрации актов гражданского состояния, выданные по всей России. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Расширенный перечень услуг ЗАГС в центрах "Мои документы" будет доступен поэтапно, начиная с 31 мая 2021 года. В частности, с этого дня во флагманских и некоторых других филиалах смогут заключить брак россияне, которым не нужна торжественная церемония. Расторгнуть брак в МФЦ смогут проживающие в столице граждане РФ, у которых нет общих детей, но созрело единое желание расстаться.

Кроме того, в столичных центрах госуслуг можно будет получить копии свидетельств и справок, выданных органами ЗАГС, в том числе на себя, своих несовершеннолетних детей, а также (с 26 июля 2021 г.) на умерших родственников, записи о которых были сделаны органами ЗАГС на территории России.

Сейчас в центрах "Мои документы" уже можно зарегистрировать рождение ребенка или смерть родственника, получить копии ранее выданных свидетельств о госрегистрации актов гражданского состояния, подать заявление на заключение или расторжение брака.

Напомним, что зарегистрировать брак в Москве можно не только в отделениях ЗАГС, но и в более необычных и романтичных местах – в усадьбах, музеях, на стадионах и даже Останкинской телебашне. При этом доплачивать за выездную церемонию не придется, нужно только оплатить госпошлину. Подробности – на странице проекта "Новые адреса счастья".

Николай ВИКТОРОВ

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