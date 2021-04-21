Послание президента определило основные направления развития России – Комиссаров

Послание президента определило основные направления развития России – Комиссаров
Алексей Комиссаров. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Во главе угла - вопросы социально-экономического благополучия страны

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию продемонстрировало, что во главе российской политики сегодня – забота о гражданах. На это обратил внимание генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.

Он отметил, насколько детально президент проговорил ключевые задачи в социальной сфере, затронув вопросы здоровья россиян, их материального благополучия, образования, трудоустройства.

Глава государства особо выделил, что в борьбе с пандемией государство и граждане сработали в единой связке.

"Президент подчеркнул роль, которую в этой борьбе играли и играют волонтеры и просто неравнодушные граждане",

– сказал Комиссаров, напомнив про акцию #МЫВМЕСТЕ, в результате которой волонтёрское сообщество в нашей стране стало более крепким. Причем это не единомоментный проект. Добровольцы, которые на пике пандемии помогали врачам и заболевшим людям, сейчас оказывают помощь и в других случаях.

Предложение продлить программу туристического кэшбека обрадовало не только путешественников, но и бизнес. Более того, она будет расширена. Так, государство возместит половину стоимости детских путевок в лагеря отдыха.

"Особенно эта мера коснется активных, амбициозных ребят, которые проявляют себя на олимпиадах, волонтерских и творческих инициативах, в том числе проектах нашей платформы "Россия – страна возможностей",

– отметил глава АНО, подчеркнув, что теперь такое поощрение для ребят будет доступно и во время каникул.

Еще одной важной темой стала доступность услуг населению. Президент потребовал предоставить россиянам возможность получать весь спектр государственных и муниципальных услуг в дистанционном режиме. Для реализации этой задачи необходим комплексный подход, пояснил Комиссаров. В частности, нужно сформировать соответствующую инфраструктуру во всех регионах страны, включая доступ к интернету. Кроме того, гражданам нужно помочь повысить уровень компьютерной грамотности.

"Оценить свои цифровые навыки людям помогает проект "Цифровой Диктант", который ОНФ реализует совместно с РАЭК. Инициатива является самой масштабной проверкой знаний информационных технологий в России",

– рассказал Комиссаров. Такая акция проводится уже третий год. Присоединиться к ней может любой желающий до 24 апреля.

Президент РФ Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием в среду, 21 апреля.

Николай ВИКТОРОВ

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